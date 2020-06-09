WHATSAPP: BU BİR HATA DEĞİL, KULLANICININ TERCİHİ

Güvenlik araştırmacısı Jayaram; WhatsApp kullanıcılarının gizliliğini riske attığını düşündüğü bu durumu, 23 Mayıs'ta Facebook'a bildirdi. Ancak Facebook tarafından gönderilen cevapta, telefon numaralarının Google indeksinde gözükmesinin herhangi bir sorun ya da güvenlik açığından kaynaklanmadığı, WhatsApp kullanıcılarının gizlilik ayarlarını herkese açık yapmayı tercih ettikleri için URL'lerin Google botu tarafından indekslendiği ve bu durumun da herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtiliyor. WhatsApp tarafından gönderilen cevabın devamında, işletmeler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp kullanıcılarının yalnızca bir düğmeye dokunarak istenmeyen iletileri engelleyebileceği ve kontrolün kullanıcıların elinde olunduğunun altı çiziliyor.