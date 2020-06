Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp'tan her gün çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Whatsapp'tan gelen haberler bazen mutlu ederken, bazende kullanıcıların hoşuna hiç gitmiyor. Bu anlamda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir gizlilik sorunuyla daha gündemde. Güvenlik araştırmacısı Athul Jayaram'ın keşfettiklerine göre; WhatsApp'ın tıkla sohbet et özelliğini kullanan 300 bin kişinin telefon numarası, Google arama sonuçlarında herkese açık bir şekilde listeleniyor. Whatsapp tıkla sohbet et özelliği, kişilerinizde kayıtlı olmayan kişiler ile sohbet etmenizi sağlayan bir özelliktir. Numarasını bildiğiniz fakat birbirinizin rehberine kayıtlı olmadığınız kişilere gönderdiğiniz link ve mesajla , sohbete başlayabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de