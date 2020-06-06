iPHONE NEDİR?

iPhone, günümüzün popüler şirketlerinden Apple'ın ürettiği mobil cihaz serisi ve kategorisidir. İlk defa 2007 yılında düzenlenen Macworld Conference & Expo'da tanıtımı gerçekleştirilen iPhone, bugün dünyanın en çok satan ve kullanılan mobil cihazlarından biridir.

iOS işletim sistemi iPhone kategorisindeki mobil cihazların en büyük avantajlarından biridir. Cihazlar kendisi için birebir üretilmiş bir işletim sistemini kullanıyor olması nedeniyle daha stabil çalışıyor ve hem donanım hem de işletim sistemi arasında tam bir uyum gözlenebiliyor. Üstelik iOS işletim sistemi kullanıcıların gözünde "kapalı kutu" denilen son derece kısıtlı işlemler gerçekleştirebileceğiniz bir işletim sistemidir. Yetkilerin sınırlandırılmış olması ve kişiselleştirebilme seçeneklerinin sadece cihaz içerisindeki seçeneklerden ibaret olması neticesinde iPhone çok daha güvenli bir mobil cihaz olarak kullanılabiliyor.

iPhone'ların tümü cihaz içerisine uygulama kurma ve satın alma işlemlerine yardımcı olan App Store isimli Apple yönetiminde yer alan dijital mağazayı kullanmaktadır. iPhone'u bilgisayarla senkronize etmek ve uygulama yedekleme vb. işlemler için Apple'ın bilgisayar kullanıcılarına sunmuş olduğu iTunes'ı kullanmak gerekiyor.