iPhone'larda kontrolü kaybettiren bir açık bulunduğunu sizlere aktarmıştık. Bir telefonun başına gelebilecek en kötü şey telefonun çökmesi olabilir. Hem de o mesaj size başkası tarafından gönderiliyorsa! Bu anlattıklarımız bir düşünce değil, çünkü iPhone mesaj ile çöküyor. Hem de yeni güncellemeden sonra! iPhone'lar bazen güvenli oldukları kadar tehlikeli açıklara da zemin hazırlayabiliyor. Ortaya çıkartılan açık dile kolay tam 8 yıllıktı, bu yüzden Apple oldukça büyük bir tepki gördü. Ancak bugün keşfedilen ve neredeyse tüm Apple cihazların çökmesine neden olan açık ise ondan daha yeni ve daha ilginç.
İPHONE ÇÖKERTEN HATA KEŞFEDİLDİ
iPhone'ları çökerten yeni bir hata daha keşfedildi. İlk defa Telegram'da bir meraklı tarafından fark edilen hata, sadece iki farklı karakter ile iPhone'ların çökmesine neden oluyor. Bu karakterler ise bir İtalyan bayrağı ve bir Sindhi dili karakterinden başka bir şey değil.
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Bu iki karakterin olduğu bir mesaj alan iPhone'lar karakterlerle uyumsuzluk gösteriyor ve yavaş çalışıp çökmeye başlıyor. Üstelik mesajın geleceği uygulamanın da herhangi bir önemi yok. Yani, o mesaj telefonunuza bir şekilde ulaşırsa iPhone'unun hemen çöküyor.
APPLE WATCH BİLE ETKİLENİYOR
İtalyan bayrağı ve Sindhi dili karakterinin olduğu hatadan etkilenen cihazlar arasında sadece iPhone'lar yok. iPad, Mac ve Apple Watch cihazları da söz konusu hatadan etkileniyor. Apple'ın ise konu hakkında henüz bir açıklaması yok. Fakat tahminler yayınlanacak yeni güncellemeler ile söz konusu sorunun çözüleceği yönünde.
iPHONE NEDİR?
iPhone, günümüzün popüler şirketlerinden Apple'ın ürettiği mobil cihaz serisi ve kategorisidir. İlk defa 2007 yılında düzenlenen Macworld Conference & Expo'da tanıtımı gerçekleştirilen iPhone, bugün dünyanın en çok satan ve kullanılan mobil cihazlarından biridir.
iOS işletim sistemi iPhone kategorisindeki mobil cihazların en büyük avantajlarından biridir. Cihazlar kendisi için birebir üretilmiş bir işletim sistemini kullanıyor olması nedeniyle daha stabil çalışıyor ve hem donanım hem de işletim sistemi arasında tam bir uyum gözlenebiliyor. Üstelik iOS işletim sistemi kullanıcıların gözünde "kapalı kutu" denilen son derece kısıtlı işlemler gerçekleştirebileceğiniz bir işletim sistemidir. Yetkilerin sınırlandırılmış olması ve kişiselleştirebilme seçeneklerinin sadece cihaz içerisindeki seçeneklerden ibaret olması neticesinde iPhone çok daha güvenli bir mobil cihaz olarak kullanılabiliyor.
iPhone'ların tümü cihaz içerisine uygulama kurma ve satın alma işlemlerine yardımcı olan App Store isimli Apple yönetiminde yer alan dijital mağazayı kullanmaktadır. iPhone'u bilgisayarla senkronize etmek ve uygulama yedekleme vb. işlemler için Apple'ın bilgisayar kullanıcılarına sunmuş olduğu iTunes'ı kullanmak gerekiyor.