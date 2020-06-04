2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri ve markaları. ÖTV oranlarının büyük ölçüde artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle bireyler en ucuz akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. Bu yıl en çok hangi telefon satıyor? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de