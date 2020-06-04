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    • Teknoloji
    • 05.06.2020 11:19
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    • Son Güncelleme:
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    • 02.07.2020 12:54
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    2000 TL altına alınabilecek en iyi lar ve tüm detaylar sayfamızda

    Bütçesi kısıtlı olan ve yeni telefon almak isteyen kullanıcılar, genel olarak uygun fiyatlı bir model olmasının yanında, performans anlamında da yetersiz kalmayacak bir cihaz arayışındalar. İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi lar...

    Peynir ekmek gibi satan en popüler cep telefonları!

    2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri ve markaları. ÖTV oranlarının büyük ölçüde artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle bireyler en ucuz akıllı telefonlar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. Bu yıl en çok hangi telefon satıyor? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Samsung Galaxy A51

    Samsung Galaxy A51 çok satan telefonlardan biri. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, arka yüzünde 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP olmak üzere 4 kamerayla geliyor.

    İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

    Galaxy A20

    Yonga Seti: Exynos 7884
    RAM: 3GB
    Dahili Depolama: 32GB
    Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
    Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
    Batarya: 4000 mAh
    Ortalama Fiyatı: 1850 TL

    Honor 8X

    Yonga Seti: Kirin 710
    RAM: 6GB
    Dahili Depolama: 64GB
    Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
    Kamera: 20MP + 2MP / 16MP
    Batarya: 3750 mAh
    Ortalama Fiyatı: 1900 TL

    Honor 10 Lite

    Yonga Seti: Kirin 710
    RAM: 4GB
    Dahili Depolama: 64GB
    Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
    Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP
    Batarya: 3400 mAh
    Ortalama Fiyatı: 1600 TL

    Huawei P20 Lite

    Yonga Seti: Kirin 659
    RAM: 4GB
    Dahili Depolama: 32GB
    Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
    Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
    Batarya: 3000 mAh
    Ortalama Fiyatı: 1800 TL

    Huawei P Smart

    Yonga Seti: Kirin 710
    RAM: 3GB
    Dahili Depolama: 32GB
    Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
    Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
    Batarya: 3400 mAh
    Ortalama Fiyatı: 1750 TL

    Redmi Note 7

    Yonga Seti: Snapdragon 660
    RAM: 4GB
    Dahili Depolama: 64GB
    Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
    Kamera: 12MP + 2MP / 13MP
    Batarya: 4000 mAh
    Ortalama Fiyatı: 1900 TL

    Realme 5 Pro

    Ortalama Fiyat: 1900 TL

    Samsung Galaxy M30s

    Ortalama Fiyat: 1900 TL

    Teknik özellikleri:

    6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD + Infinity-U Süper Amoled ekran.
    Octa-Core(Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 Ghz) Exynos 9611 10nm ile Mali-G72MP3 işlemci
    4 GB ve 6 Gb LPDDR4x RAM seçeceği
    64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneği
    Android 9.0 (Android Pie) destekli One UI 1.5
    LED flaşlı 2.0 diyafram açıklığına sahip 48 MP arka kamera, 2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik sensörü, 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP 123 derece ultra geniş açılı kamera
    2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera
    Çift SIM kartı, bir microSD kart girişi
    Parmak izi sensörü
    3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo
    8,8 mm kalınlık, 188 gram ağırlık
    15W hızlı şarj edilebilir 6000 mAh batarya

    Xiaomi Mi A3

    Ortalama Fiyat: 1820 TL

    Teknik özellikleri:

    6.09 inç 720 x 1560 piksel AMOLED ekran
    286 PPI ekran yoğunluğu
    Corning Gorilla Glass 5
    Yüzde 81.74 ekran gövde oranı
    Snapdragon 665 işlemci
    Adreno 610 GPU
    4 GB RAM
    64 GB depolama
    microSD bellek kartı yuvası
    48 MP ana kamera + 8 MP geniş açı + 2 MP alan derinliği kamerası
    4K 30 fps video
    32 MP ön kamera, 1080P 30 fps video
    Android 9.0 Pie
    Ekrandan parmak izi okuma
    4030 mAh pil
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