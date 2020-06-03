"AYLIK İŞLEM SAYISI ORTALAMASI 300 MİLYONDAN 500 MİLYONA ULAŞTI"

Bakan Karaismailoğlu, Covid-19 salgını boyunca e-devlet kapısının kullanıcı sayısının da rekora ulaştığını belirterek, "Geride bıraktığımız Covid-19 salgını ile mücadele döneminde, hayat eve sığdı, e-devlet kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-devlet kullanım sayısı, Nisan ve Mayıs aylarında 500 milyona ulaştı. Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile birlikte, Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri ağırlıklı olmak üzere e-Devlet Kapısını çok yoğun olarak kullandık. Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat A.Ş.'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.



"Küresel Covid-19 salgınına karşı ülke olarak verdiğimiz milli mücadelemizde büyük bir başarı elde ettik" diyen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devlet olarak, öngörü, yerinde karar ve eylem refleksimizle, millet olarak da gösterdiğimiz tam uyum ve iş birliği ile yeni normalleşme dönemine geçtiğimize işaret etti.



Yeni süreçte, Türksat'ın önemli sorumluluk üstlendiğini ve özverili bir çalışma programı sürdüğünü kaydeden Bakan Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Uydu ve Kablo TV üzerinden TRT eğitim kanalları devreye alındı. Okullarına gidemeyip, eğitimlerini EBA üzerinden alan öğrencilerimizin kullanımları kotalarından düşülmedi. Kotalı tarifeyle hizmet alan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca 100 GB, tüm abonelere de 25 GB ilave kota verildi. Uydu ve Kablo TV Yayıncı kuruluşların Nisan, Mayıs ve Haziran fatura ödeme vadesi de 30 Eylül 2020'ye ertelendi. Bütün bu hizmetlerin tamamı önemli ve kayda değerdir. Türksat A.Ş. yönetimini bu çalışmalarından ve mücadeleye verdiği katkılarından dolayı kutluyorum."