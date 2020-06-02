Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 02.06.2020 08:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2020 08:12
    ABONE OL

    Bakanlık, 'daki na karşı harekete geçti

    Son dakika haberi... ’da çocuklara yönelik kan donduran başlıklar ve içerikler taşıyan videoların dolaşımda olduğu ve milyonlarca çocuk tarafından izlendiği ortaya çıktı. da büyük yankı uyandıran olay sonrası 4 hesapla ilgili savcılığa başvurdu. ve () devreye girerek zararlı içeriklerin izlenmesini engelledi.

    Youtube'da çocuk istismarı

    Çocukların yoğun olarak kullandığı 'da sınırlarına giren konuları içeren animasyon filmlerin yayınlandığı ortaya çıktı. Her biri 300 bin ila 4 milyon izlenme oranlarına sahip videolar "Annem kapıyı çalmadan girdi, üvey babamla beni gördü" gibi başlıklar taşıyor.

    BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
    da 'çocuk istismarı YouTube'da hashtag'i ile gündem olan ve büyük tepkiye yol açan konu Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık 'Gerçek Hikâyeler', 'Hikâyem Bitmedi', 'İşte Benim Hikâyem' ve 'Hayatın Penceresi' adını taşıyan dört hesapla ilgili YouTube yönetimi ve ilgili makamlarla iletişime geçerek savcılığa başvuruda bulundu.

    yaptığı basın açıklamasında, "Gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. (...) Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ailelerin çocuklarının izlediği her içeriği her alanda takip etmesinin önemi vurgulandı.

    BTK ENGEL KOYDU
    Hürriyet'in haberine göre açıklamanın ardından ve () devreye girerek zararlı içeriklerin izlenmesini engelledi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından (EGM) ise sosyal medyada 'genel ahlak kurallarına' aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.

    İSTİSMARA TEŞVİK
    Avukat Umur Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi: Videolar, TCK103 ve 215'inci maddelere göre 'çocuğun ', 'suçu ve suçluyu övme suçu'na vücut vermektedir. Şöyle ki, herhangi bir fiziksel temas aranmaksızın, çocuklara yapılan her türlü cinsel davranış, çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır. Zira, işlenmiş bir suçun alenen övülmesi, örneğin; gazetede yazı yazarak, sosyal medyadan paylaşarak, ya da YouTube gibi bir video izleme kanalından paylaşılarak ilan edilmesi şeklinde icra edilebileceği kabul edilmektedir. Bu sebeple ilgili videolar iki suçun unsurlarını da barındırmaktadır.

    Haberler Teknoloji Bakanlık, Youtube'daki çocuk istismarına karşı harekete geçti
    Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
    Tüm Teknoloji Haberleri