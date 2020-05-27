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    • 27.05.2020 09:30
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    • 27.05.2020 09:32
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    Son dakika: 3 şirketine bayram incelemesi! ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti

    Son dakika haberi... Bayramda sevdiklerini arayan vatandaşlar kimseye ulaşamadı. 3 şirketi de sıkıntının kendisinde olmadığını açıklayarak rakiplerini suçladı. Bakanlığı, yaşanan durumla ilgili olarak inceleme başlattı.

    Bakanlık harekete geçti! 3 GSM şirketine bayram incelemesi

    Corona virüs günlerinde sosyal hayat alışkanlıklarının değişmesi bu Ramazan Bayramı'na da yansıdı. Uzun süredir evlerinden çıkmayan akrabalarına ve sevdiklerine ulaşmak isteyen vatandaşlar bayram tebrikleri için telefonlara sarıldı. Ancak bayramın ilk günü olan pazar sabahı annesini, babasını ya da uzaktaki tanıdığını arayan çoğu kişi bir türlü başarılı bir çağrı gerçekleştiremedi.

    FATURA KONTROLÜ
    Hürriyet''in haberine göre ilk başta herkes sorunun kendisininde olduğunu düşünüp telefonlarını hatta faturalarının ödenmiş olup olmadığını kontrol etti. Ancak sorunun kendilerinde olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Binlerce kişi aynı anda çağrı merkezleri ve sosyal medya üzerinden operatörlere ulaşıp görüşme gerçekleştiremediklerini iletti. Şikayet sayısı saatler ilerledikçe artış gösterirken durum gece saatlerine geldiğinde ancak düzelebildi. Hizmet sağlayıcısı 3 operatörü de sorun ile ilgili şikayetlere cevap vermek için yaptıkları resmi açıklamada sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını diğer operatörlerde yaşanan sıkıntının sistemi etkilediğini belirtti.

    SİSTEM KİLİTLENDİ
    Bunun üzerine ulaşılan sektör kaynakları da yaptıkları açıklamada, bayramın ilk günü sabah saatlerinde GSM operatörlerinden birine ait sistemin aşırı yükü kaldıramadığı belirtti. 3 GSM şirketinin birbirini suçladığı senaryoya göre sisteme aşırı yük binince operatörler diğer operatörlerden gelen çağrıları sistem dışında bıraktı. Durum böyle olunca sadece kendi GSM şirketine ait numaralardan gelen çağrılar başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu.

    TEKNİK İNCELEME YAPILACAK
    Yaşanan sıkıntı üzerine harekete geçen ve Altyapı Bakanlığı inceleme başlattı. Kaynaklar resmi makamların ilk etapta GSM şirketlerine durumu sorduğunu ve aldıkları cevapların kendilerini tatmin etmediğini bu yüzden Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir inceleme süreci başlatılmasına karar verdiklerini bildirdi.

    DEPREMDEN SONRA İKİNCİ
    GSM operatörleri 26 Eylül tarihinde 'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki sırasında yaşanan kesinti nedeniyle de eleştirilmişti. Deprem anından sonra 27 saati bulan iletişim sorunu nedeniyle tarafından bir soruşturma başlatılmış ve 3 GSM şirketine kesintisiz iletişimi sağlayamadıkları gerekçesi ile toplamda 19.5 milyon liralık ceza kesilmişti.

    2019'DA 273.8 MİLYAR DAKİKA KONUŞTUK
    BTK tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Raporu'na göre Türkiye'de toplam 80.7 milyon mobil abone bulunuyor. Bu aboneler tarafından 2019'da gerçekleştirilen stoplan sabit ses trafiği 6.3 milyar dakika olurken mobil ses trafiği ise 273.8 milyar dakika.

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