Instagram kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik: Messenger Rooms nedir, özellikleri nelerdir?

INSTAGRAM MESSENGER ROOMS NEDİR?



Instagram'da görüntülü görüşme yapmaya devam edeceksiniz; ancak fazla sayıda katılımcı olduğunda Messenger Rooms imdadınıza yetişecek. 50 katılımcıya kadar video konferansları yapabilmenizi sağlıyor. Facebook hesabı bulunmasa da, Instagram üzerinden Messenger Rooms'a bağlanabileceksiniz. Uygulamaya erişebilmek için öncelikle Instagram'ı açın ve sağ üst köşedeki "Direct "simgesine dokunun. Ardından sağ üst köşede yer alan kamera ikonuna dokunarak devam edin.



Bir sonraki adımda ise 'Bir Oda Oluştur' seçeneğine dokunun. Ekranın altındaki mavi renkteki 'Oda Yarat' ı seçtikten sonra odanıza davet etmek istediğiniz tüm kişileri seçin. Ekranın altındaki 'Gönder'e basmanızla birlikte Facebook Messenger'a yönlendirileceksiniz ve görüntülü görüşmeyi başlatabileceksiniz.