Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp belirli tarihler aralığında yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına çeşitli yenilikleri sunuluyor. Uygulamanın özellikle son dönemde kullanıma sunduğu Dark Mode/Karanlık Mod özelliği çok konuşulmuştu. Uygulamayı iş ya da çeşitli sebeplerden ötürü bilgisayar üzerinden aktif olarak kullananlar bu modun Web için aktif olup olmayacağını merak ediyordu. Bilgisayardan WhatsApp Web kullananlar için karanlık mod özelliği aktif edilecek.

BİLGİSAYARLARDAKİ KULLANIMLARDA SİYAH MOD ÖZELLİĞİ

Geçtiğimiz aylarda telefonlar için Dark Mode/Karanlık Mod özelliği aktif edildi. Bilgisayardan kullanılan WhatsApp Web için de müjdeli haber geldi. Dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği WhatsApp Web'e de geliyor. WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında daha rahat olacak.