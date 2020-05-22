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    • Son Güncelleme:
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    • 26.06.2020 09:22
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    ’ta sevgilinize gelen mesajları okumak için yeni uygulama

    Popüler mesajlaşma uygulaması gündemden düşmüyor. WhatsApp için bayahı bir süredir beklenen özellik ortadan kayboldu. uygulaması şu sıralarda oldukça popüler durumda. Bu bağlamda Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor.

    Whatsapp’ta sevgilinize gelen mesajları okumak çok kolay

    milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir uygulama türüdür. Bu nedenle Whatsapp'ta meydana gelen en ufak güncelleme milyonları etkilemektedir. Whatsapp çoğu insan tarafından kullanılan ve dünyada oldukça popüler bir uygulamadır. Bu bağlamda Whatsapp'ta meydana gelen değişiklikler hepimizi yakından ilgilendiriyor. uygulaması ile tüm mesajlara erişebiliyorsunuz.

    Whatsapp'ta Sevgilinize Gelen Mesajları Okuyabileceğiniz Uygulama

    WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahele isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı.

    Sadece sürümü bulunan uygulama, istemcisinin kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.

    Bu işlemi yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin olduğu görülüyor ve kapatma seçeneği de mevcut.

    WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

    Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

    EMOJİ TARAMASI

    WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. (takvim.com.tr) Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

    DAKİKA HESAPLAMALAR

    Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

    GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN

    Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.

    PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN

    "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

    OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN

    Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

    Haberler Teknoloji Whatsapp’ta sevgilinize gelen mesajları okumak için yeni uygulama
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