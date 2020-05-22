iPhone SE 2020 özellikleri nelerdir? Apple iPhone SE 2020 fiyatı ne kadar?

RAM her zamanki gibi Apple tarafından açıklanmadı. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

Arkada 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor. Altı bileşenli bu lens ile 5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapılabilirken, gece çekimleri için True Tone LED flaş ile güçlendirilmiş durumda. Aynı zamanda sarsıntıları minimum seviyeye indirmesi için optik imaj sabitleyici bulunuyor.



4K / 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen ve bu sırada 8 Megapiksel fotoğraf çekebilen yeni iPhone SE'nin ön kısmında 7 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip kamera bulunuyor. Ön kameranın video çekim yeteneği 1080p / 30 FPS ile sınırlı.

67.3 x 138.4 x 7.3 mm boyutlarındaki telefon, 148 gram ağırlığında. Wi-Fi 6, Gigabit LTE ve eSIM teknolojisinin kullanılabildiği ülkelerde çift SIM desteği bulunan telefon, ikinci nesil Touch ID parmak izi okuyucu ile karşımıza çıkıyor.

Kablosuz şarj desteğine sahip olan cihazın kutusundan 5W şarj adaptörü çıkıyor olması kullanıcılara üzerken, IP67 sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı.