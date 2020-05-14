GTA 5 ücretsiz mi oldu? Epic Store GTA 5 ücretsiz mi satılıyor?

GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Epic Store'un ücretsiz kampanyası bugün (Perşembe) 18.00 itibarıyla başlayacak ve 21 Mayıs 18.00'a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında GTA 5'i ücretsiz kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak. GTA 5 senaryosu ve GTA Online'ın keyfini çıkarabileceksiniz.

Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5, şu anda tarihin en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor. GTA 5'in önünde birinci sırada Tetris (1984), ikinci sırada ise Minecraft var. GTA 5, çıkışından altı yıl sonra 2019'da bile 15 milyon adetin üzerinde kopya satmayı başarmıştı.