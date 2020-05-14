GTA 5 ücretsiz mi oldu? Epic Store GTA 5 ücretsiz mi satılıyor?

GTA 5 ücretsiz mi oldu? Epic Store GTA 5 ücretsiz indirme yolları oyun severler tarafından sorgulanıyor. Son yılların en popüler oyunlarından birisi olan GTA 5 oyununun, Epic Store vasıtasıyla ücretsiz olarak satılacağı iddia edildi. Oyun severleri heyecanlandıran haber Twitter'da iddia edildi. Twitter hesabından sızdırılan ve hemen silinen tweette, GTA 5'in ücretsiz olacağı açıklandı.
GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLDU?
Epic Store'un ücretsiz kampanyası bugün (Perşembe) 18.00 itibarıyla başlayacak ve 21 Mayıs 18.00'a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında GTA 5'i ücretsiz kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak. GTA 5 senaryosu ve GTA Online'ın keyfini çıkarabileceksiniz.
Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5, şu anda tarihin en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor. GTA 5'in önünde birinci sırada Tetris (1984), ikinci sırada ise Minecraft var. GTA 5, çıkışından altı yıl sonra 2019'da bile 15 milyon adetin üzerinde kopya satmayı başarmıştı.
Gta 5 Sistem Gereksinimleri (Minimum)
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz
Bellek: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB
Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu
Sabit Disk Alanı: 80 GB
Gta 5 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)
Bellek: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
Sabit Disk Alanı: 80 GB