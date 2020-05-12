Cep telefonu almak isteyen vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırmaya başladı. Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiş bulunmaktadır. Bu anlamda telefonunu yenileme vakti gelen veya bozulan kişiler hatta ben telefona o kadar para vermem diyen kullanıcılar donanım tarafında güçlü ama fiyat bakımından uygun bütçeye sahip telefon modelleri araştırıyor. Dünyanın önde gelen telefon üreticileri her bütçeye uygun fiyat performans canavarı ürünlerini bir bir piyasaya sürmeye devam ediyor. İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri ve markaları.
Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL
Honor 8X
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
Honor 10 Lite
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1600 TL
Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1800 TL
Huawei P Smart
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1750 TL
Redmi Note 7
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 13MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
Realme 5 Pro
Ortalama Fiyat: 1900 TL
Teknik özellikleri:
Boyutlar: 157×74,2×8,9 mm
Ağırlık: 184 g
6,3 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
Sekiz çekirdekli Snapdragon 712 10 nm Mobile Platform (2x2,3 GHz Kryo 360 + 6x1,7 GHz Kryo 360 CPU) + Adreno 616 GPU
4 GB / 6 GB (LPPDDR4x) RAM + 64 GB (UFS 2.1) depolama / 8 GB (LPPDDR4x) RAM + 128 GB (UFS 2.1) depolama, 256 GB'a kadar MicroSD desteği
Çift SIM (nano + nano + microSD)
Android 9.0 (Pie) tabanlı ColorOS 6.0
48 MP arka kamera (1/2,0 inç Sony IMX586 sensörü, 0,8 μm piksel boyutu, f/1,79 diyafram açıklığı), LED flaş, EIS, 8 MP 119° ultra geniş açılı lens (f/2,25 diyafram açıklığı, 1,12 μm piksel boyutu), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4 diyafram açıklığı, 1,75 μm piksel boyutu), 4 cm makro kareler için 2 MP (f/2,4 diyafram açıklığı, 1,75 μm piksel boyutu)
16 MP ön kamera (Sony IMX471 sensör, f/2,0 diyafram açıklığı)
Parmak izi sensörü
3,5 mm kulaklık girişi, FM Radyo, Dirac HD ses
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
4.035 mAh batarya / 3.950 mAh (minimum) +VOOC 3.0 hızlı şarj
Samsung Galaxy M30s
Ortalama Fiyat: 1900 TL
Teknik özellikleri:
6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD + Infinity-U Süper Amoled ekran.
Octa-Core(Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 Ghz) Exynos 9611 10nm ile Mali-G72MP3 işlemci
4 GB ve 6 Gb LPDDR4x RAM seçeceği
64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneği
Android 9.0 (Android Pie) destekli One UI 1.5
LED flaşlı 2.0 diyafram açıklığına sahip 48 MP arka kamera, 2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik sensörü, 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP 123 derece ultra geniş açılı kamera
2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera
Çift SIM kartı, bir microSD kart girişi
Parmak izi sensörü
3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo
8,8 mm kalınlık, 188 gram ağırlık
15W hızlı şarj edilebilir 6000 mAh batarya
Xiaomi Mi A3
Ortalama Fiyat: 1820 TL
Teknik özellikleri:
6.09 inç 720 x 1560 piksel AMOLED ekran
286 PPI ekran yoğunluğu
Corning Gorilla Glass 5
Yüzde 81.74 ekran gövde oranı
Snapdragon 665 işlemci
Adreno 610 GPU
4 GB RAM
64 GB depolama
microSD bellek kartı yuvası
48 MP ana kamera + 8 MP geniş açı + 2 MP alan derinliği kamerası
4K 30 fps video
32 MP ön kamera, 1080P 30 fps video
Android 9.0 Pie
Ekrandan parmak izi okuma
4030 mAh pil