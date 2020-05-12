Cep telefonu almak isteyen vatandaşlar en ucuz cep telefonlarını araştırmaya başladı. Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiş bulunmaktadır. Bu anlamda telefonunu yenileme vakti gelen veya bozulan kişiler hatta ben telefona o kadar para vermem diyen kullanıcılar donanım tarafında güçlü ama fiyat bakımından uygun bütçeye sahip telefon modelleri araştırıyor. Dünyanın önde gelen telefon üreticileri her bütçeye uygun fiyat performans canavarı ürünlerini bir bir piyasaya sürmeye devam ediyor. İşte 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri ve markaları.