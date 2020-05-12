GTA 5 Mobile nasıl indirilir? GTA 5 Mobile nasıl oynanır?

GTA 5 MOBİLE NASIL BİR OYUN?

2013 yılında piyasaya sürülen GTA V, aradaki 5 senenin hakkını verecek şekilde geldi. Hikayesi benzersiz, oyunu eski oyunlardan farklı. Serinin en çok değişiklik yapılan oyunu olarak dikkat çekiyor. Los Santos ya da eski ismiyle San Andreas şehrinde geçiyor fakat şehir oldukça değişmiş, gelişmiş ve büyümüş olduğu görülüyor.



Hikayesi araba hırsızlığı ve polislerden kaçma üzerine kurulmuştur. Hem macera hem de şiddet içerikli bir oyun olan GTA 5'de soygun ve şiddet içerikleri de yer alıyor. Oyundaki karakterleri yönlendirirken farklı karaktere geçme özelliği de vardır. Sınırsız harita ve görevin yer aldığı oyunda tekne kullanabilme, uçuş yarışlarına ve off-road yarışmalarına katılma, paraşütle atlayış, akrobasi, yoga, triatlon yapma, tenis oynama ve golf oynama gibi etkinlik ve hobi seçenekleri de vardır.