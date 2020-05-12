GTA 5 Mobile nasıl indirilir? GTA 5 Mobile nasıl oynanır?

Macera severlerin keyifle oynadığı, heyecanlı oyun Grand Theft Auto 5 (GTA 5) yıllar geçse de favori oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Mobil oyunlar arasına eklenen bu oyun fenomenlerini oldukça sevindirdi. Yıllarca mobile eklenmesi beklenen GTA 5 oyunu Rockstar tarafından değil hayranları tarafından geliştirildi. Bu nedenle sadece telefondan indirilebiliyor. Peki GTA 5 nasıl bir oyun, nasıl indirilir?
GTA 5 MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?
GTA 5 Mobile, The Games Paradise adlı bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı. GTA 5 Mobile, tamamen hayran yapımı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Grand Theft Auto V oyununun dinamiklerini olduğu gibi mobile aktaran oyun, 1.5 beta sürümü ve grafikleriyle de oldukça iyi gözüküyor. Hepsinden iyisi ise oyunu indirmek için yapılması gereken çok bir şey olmaması. Şu an için sadece Android kullanıcıları indiriebiliyor, oyunun İOS sistemine de eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor.
GTA 5 MOBİLE NASIL BİR OYUN?
2013 yılında piyasaya sürülen GTA V, aradaki 5 senenin hakkını verecek şekilde geldi. Hikayesi benzersiz, oyunu eski oyunlardan farklı. Serinin en çok değişiklik yapılan oyunu olarak dikkat çekiyor. Los Santos ya da eski ismiyle San Andreas şehrinde geçiyor fakat şehir oldukça değişmiş, gelişmiş ve büyümüş olduğu görülüyor.
Hikayesi araba hırsızlığı ve polislerden kaçma üzerine kurulmuştur. Hem macera hem de şiddet içerikli bir oyun olan GTA 5'de soygun ve şiddet içerikleri de yer alıyor. Oyundaki karakterleri yönlendirirken farklı karaktere geçme özelliği de vardır. Sınırsız harita ve görevin yer aldığı oyunda tekne kullanabilme, uçuş yarışlarına ve off-road yarışmalarına katılma, paraşütle atlayış, akrobasi, yoga, triatlon yapma, tenis oynama ve golf oynama gibi etkinlik ve hobi seçenekleri de vardır.