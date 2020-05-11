PUBG GÜNCELLEME 7.1 - GÜNCELLEME NOTLARI

PUBG tarafından yapılan açıklamada güncelleme hakkında şu ifadeler kullanıldı;

"Sezon 6 ile Karakin'i oyuna eklediğimizde, Vikendi'yi kısa süreli bir tatile göndermiştik. Bu süre boyunca PUBG'nin buzlu Battleground haritasına yeni ve özel unsurlar eklemek üzerinde çalıştık. Bitişe çok yaklaşmışken, geçtiğimiz ay, bazı geri dönüşleri almak ve düzenlemeleri yapmak için PUBG Partnerleri ile bir test gerçekleştirdik. Güncelleme 7.1 ile savaşa geri getirilmiş Vikendi'yi tanıtmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz!

Vikendi'de bazı değişiklikler var. Araziyi güncelledik, kar seviyelerini yeniden dengeledik, harita üzerinde gezebilmenizi sağlayacak çok yönlü demir yolu ekledik ve ufak eğlence alanımız Dino Park'ı, Geleceğin Tarih Öncesi Parkı Dinoland olarak genişlettik.