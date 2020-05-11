PUBG Mobile 13. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı oyunun meraklıları tarafından araştırılıyor. PUBG Mobile'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 13. sezonla ilgili yapılacak açıklama ise heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler 13. sezon hakkındaki detayları merak ediyor. İşte merak edilenler...
PUBG 13. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PUBG Mobile 12. sezonunun 11 Mayıs'ta kapanması ve yeni sezonun 13 Mayıs tarihinde başlaması bekleniyor.
MİRAMAR HARİTASI GÜNCELLENDİ
PUBG Mobile'ın Miramar haritası yenilendi. Mad Miramar haritasının kuzeyine yeni bir nehir eklendi. Ayrıca haritada yeni bir tarihi kalıntı bölgesi de eklendi.
Haritanın belirli bölümlerine otomat makineleri konuldu. Bu makineler ile oyuncular enerji içeceği ve ağr kesici gibi ekipmanlara ulaşılabilecek.
PUBG GÜNCELLEME 7.1 - GÜNCELLEME NOTLARI
PUBG tarafından yapılan açıklamada güncelleme hakkında şu ifadeler kullanıldı;
"Sezon 6 ile Karakin'i oyuna eklediğimizde, Vikendi'yi kısa süreli bir tatile göndermiştik. Bu süre boyunca PUBG'nin buzlu Battleground haritasına yeni ve özel unsurlar eklemek üzerinde çalıştık. Bitişe çok yaklaşmışken, geçtiğimiz ay, bazı geri dönüşleri almak ve düzenlemeleri yapmak için PUBG Partnerleri ile bir test gerçekleştirdik. Güncelleme 7.1 ile savaşa geri getirilmiş Vikendi'yi tanıtmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz!
Vikendi'de bazı değişiklikler var. Araziyi güncelledik, kar seviyelerini yeniden dengeledik, harita üzerinde gezebilmenizi sağlayacak çok yönlü demir yolu ekledik ve ufak eğlence alanımız Dino Park'ı, Geleceğin Tarih Öncesi Parkı Dinoland olarak genişlettik.
Vikendi'nin kültürünü benimsemiş tüm oyuncular özelinde yepyeni görevler, ödüller ve adanın tüm geçmişini ele alan Survivor Pass: Cold Front, Güncelleme 7.1 ile iniş yapıyor. Dinoland'e ait bir dolu eşyayı bulabileceğiniz Pass'te, bazılarınızın sevimli T-Rex Alex gibi giyinip mermi yağdırmak için can attığını biliyoruz. Yepyeni Pass ile; 100'den fazla ödülün kilini açın, Dinoland ile şimdiye kadarki en mutlu yerde mücadeleye başlayın!
Güncelleme 7.1 ile görecek çok fazla şey var! Güncelleme notlarının tamamı için okumaya devam edin ve Vikendi'de görüşmek üzere!"
PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYOR?
12. Sezon Royale Pass: Birlikte Oynayalım!
1) PUBG MOBILE'ın 2. yıl dönümünü kutla, iki nihai setten birini seç!
2) Yıl Dönümü temalı ögeler yeniden Dükkânda!
Kutup Modu seni bekliyor, tüyler ürpertici bir deneyim!
1) Isıtıcı malzemelerle vücut sıcaklığını koru.
2) İHA ile keşif yap ve savaşa girmeden önce aklını kullan!
Zorlu Mod
1) Daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ve otomatik eylemler devre dışı.
PUBG MOBILE'DA RAMAZAN GÜNCELLEMESİ
Tencent Games Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang şunları söyledi:
"Hayranlarımıza ve oyuncularımıza, geçtiğimiz iki yıl boyunca bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla fiziksel olarak ayrı olsak da, bu, oyunlara olan sevgimiz vasıtasıyla onlarla yakın olamayacağımız anlamına gelmiyor. Tüm PUBG MOBILE oyuncularını evde kalarak sağlıklarını korumaya ve yetkililerin yaptığı önerileri sıkı bir şekilde takip etmeye davet ediyoruz. PUBG MOBILE'ın keyfini evde eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde çıkararak takım ruhumuzu göstermeye devam edelim."