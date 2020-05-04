1 MİLYARDAN FAZLA RENKLİ EKRAN KAPASİTESİNE SAHİP ULTRA GÖRÜŞ EKRANI

Find X2 modeli; çözünürlük, renk, yenileme hızı ve parlaklık açısından 1 milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip özelleştirilmiş 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekranı ile donatıldı.

OPPO'nun yeni amiral gemisi ayrıca, 3168*1440, 513 PPI çözünürlük, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı ile her ortamda net ve rahat bir ekran deneyimi sunuyor.

Find X2 modeli bir başka özelliği olan O1 Ultra Görüş Motoru sayesinde, Motion Clear ve HDR video geliştirmeyi destekliyor.

Motion Clear özelliği, kare hızı 30 fps'den 60 fps'ye kadar olan çevrimiçi video ve spor yayınlarının kare sayısını artırabiliyor.

Bu sayede videolar daha düzgün oynatılırken hareket gecikmesi ve kademeli konturlar en aza indirgeniyor.