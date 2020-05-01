PUBG Mobile 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 13. sezonla ilgili yapılacak açıklama ise heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler 13. sezon hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, PUBG 12. sezon ne zaman bitiyor? Yeni özellikler...
PUBG 13. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PUBG Mobile 12. sezonunun 11 Mayıs'ta kapanması ve yeni sezonun 13 Mayıs tarihinde başlaması bekleniyor.
PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYOR?
12. Sezon Royale Pass: Birlikte Oynayalım!
1) PUBG MOBILE'ın 2. yıl dönümünü kutla, iki nihai setten birini seç!
2) Yıl Dönümü temalı ögeler yeniden Dükkânda!
Kutup Modu seni bekliyor, tüyler ürpertici bir deneyim!
1) Isıtıcı malzemelerle vücut sıcaklığını koru.
2) İHA ile keşif yap ve savaşa girmeden önce aklını kullan!
Zorlu Mod
1) Daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ve otomatik eylemler devre dışı.
PUBG MOBILE'DA RAMAZAN GÜNCELLEMESİ
Tencent Games Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang şunları söyledi:
"Hayranlarımıza ve oyuncularımıza, geçtiğimiz iki yıl boyunca bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla fiziksel olarak ayrı olsak da, bu, oyunlara olan sevgimiz vasıtasıyla onlarla yakın olamayacağımız anlamına gelmiyor. Tüm PUBG MOBILE oyuncularını evde kalarak sağlıklarını korumaya ve yetkililerin yaptığı önerileri sıkı bir şekilde takip etmeye davet ediyoruz. PUBG MOBILE'ın keyfini evde eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde çıkararak takım ruhumuzu göstermeye devam edelim."