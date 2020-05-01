PUBG MOBILE'DA RAMAZAN GÜNCELLEMESİ

Tencent Games Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang şunları söyledi:

"Hayranlarımıza ve oyuncularımıza, geçtiğimiz iki yıl boyunca bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla fiziksel olarak ayrı olsak da, bu, oyunlara olan sevgimiz vasıtasıyla onlarla yakın olamayacağımız anlamına gelmiyor. Tüm PUBG MOBILE oyuncularını evde kalarak sağlıklarını korumaya ve yetkililerin yaptığı önerileri sıkı bir şekilde takip etmeye davet ediyoruz. PUBG MOBILE'ın keyfini evde eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde çıkararak takım ruhumuzu göstermeye devam edelim."