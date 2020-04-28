Total War: Shogun 2 Steam’de ücretsiz! Total War: Shogun 2 sistem gereksinimleri nelerdir?

Total War: Shogun 2 oyunu ücretsiz oldu. Steam platformu oyun severlere ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Normalde 105 TL'ye satılan sevilen strateji oyunu Total War: Shogun 2 ücretsiz oldu. Peki; Total War: Shogun 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Oyunu 1 Mayıs tarihine kadar ücretsiz indirebilirsiniz. Bu tarihe kadar oyunu indirenlerin bir ücret ödemesi gerekmeyecek.
TOTAL WAR: SHOGUN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!
Minimum:
2.0 GHz çift çekirdekli bir işlemci / 2.6 GHz tek çekirdekli bir işlemci
1 GB XP, 2 GB Vista ve 7 bellek
256 MB shader 3.0 ekran kartı
20 GB sabit disk alanı
DirectX 9.0C destekli ses kartı
Önerilen:
İkinci jenerasyon Core i5 işlemci veya AMD dengi işlemci
AMD Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartı ya da dengi
20 GB sabit disk alanı
TOTAL WAR: SHOGUN 2 OYUNU HAKKINDA
Total War: Shogun 2, Total War serisinin diğer oyunlarına göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip tek veya çok oyunculu, bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyun, 15 Mart 2011 tarihinde yayınlanmış olup, 16. yy Japonya'sında (Ōnin Savaşı sonrası) geçmektedir. Oyunun amacı; bir klanının Daimyosu olarak başlanılıp, ülkedeki Shogunluğu ele geçirip, tüm ülkenin yöneticisi olmaktır.
Oyunda 12 tane oynanılabilen klan vardır. Bunlardan üçü, eklenti paketi alındıktan sonra oynanabilmektedir.
Eklenti paketi gerektirmeyen klanlar
Chosokabe: Tosa merkezli klan. Tarımdan daha çok verim almakta; ve daha üstün okçu birliği üretmektedir.
Date: Iwate merkezli klan. Daha üstün no-dachi samurayı üretmektedir. Ayrıca bütün birliklerinin hücumdaki bonus gücü, diğer klanların birliklerin bonuslarından daha fazladır.
Hojo: Sagami merkezli klan. İnşaat ve kuşatma ustalarıdır. Daha ucuza bina kurabilmekte; ve kuşatma silahlı birlikleri üretmektedir.
Mori: Aki merkezli klan. Daha üstün donanma üretmektedirler.
Oda: Owari merkezli klan. Daha üstün ashigaru birlikleri üretmektedirler.
Shimazu: Satsuma merkezli klan. Daha üstün katanalı samuray birliği üretmektedir. Ayrıca generallerin klana olan sadakati daha fazla.
Takeda: Kai merkezli klan. Daha üstün süvari birlikleri üretmektedir.
Tokugawa: Mikawa merkezli klan. Diplomatik ilişkilerde daha iyilerdir. Ayrıca daha iyi metsuke üretmektedir.
Uesugi: Echigo merkezli klan. Budizm'de uzmanlaşmışlardır. Daha üstün warrior monk (savaşçı keşiş) üretmektedirler.