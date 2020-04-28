Total War: Shogun 2 Steam’de ücretsiz! Total War: Shogun 2 sistem gereksinimleri nelerdir?

Eklenti paketi gerektirmeyen klanlar

Chosokabe: Tosa merkezli klan. Tarımdan daha çok verim almakta; ve daha üstün okçu birliği üretmektedir.

Date: Iwate merkezli klan. Daha üstün no-dachi samurayı üretmektedir. Ayrıca bütün birliklerinin hücumdaki bonus gücü, diğer klanların birliklerin bonuslarından daha fazladır.

Hojo: Sagami merkezli klan. İnşaat ve kuşatma ustalarıdır. Daha ucuza bina kurabilmekte; ve kuşatma silahlı birlikleri üretmektedir.

Mori: Aki merkezli klan. Daha üstün donanma üretmektedirler.

Oda: Owari merkezli klan. Daha üstün ashigaru birlikleri üretmektedirler.

Shimazu: Satsuma merkezli klan. Daha üstün katanalı samuray birliği üretmektedir. Ayrıca generallerin klana olan sadakati daha fazla.

Takeda: Kai merkezli klan. Daha üstün süvari birlikleri üretmektedir.

Tokugawa: Mikawa merkezli klan. Diplomatik ilişkilerde daha iyilerdir. Ayrıca daha iyi metsuke üretmektedir.

Uesugi: Echigo merkezli klan. Budizm'de uzmanlaşmışlardır. Daha üstün warrior monk (savaşçı keşiş) üretmektedirler.