PS5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar olacak? Milyonlarca oyun severin merakla beklediği Play Station 5 (PS5) için üzücü haber geldi. Japon oyun devi Sony, ilk etapta yeni PlayStation modellerinin üretimi düşürme kararı aldı. Bu kararın ardından PS5 fiyatlarının beklenenden yüksek olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, PS5 ne zaman çıkacak? PS fiyatı ne kadar olacak? PS5 özellikleri nelerdir?

PS5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kısa bir süre önce PlayStation 5'in teknik özelliklerini kamuoyu ile paylaşan Sony, yeni nesil oyun konsolunda farklı bir üretim stratejisi izlemeye hazırlanıyor. Bugün Bloomberg'de yayınlanan bir habere göre Japon şirket, PS5'i ilk etapta sınırlı sayıda üretecek.