PS5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar olacak? Milyonlarca oyun severin merakla beklediği Play Station 5 (PS5) için üzücü haber geldi. Japon oyun devi Sony, ilk etapta yeni PlayStation modellerinin üretimi düşürme kararı aldı. Bu kararın ardından PS5 fiyatlarının beklenenden yüksek olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, PS5 ne zaman çıkacak? PS fiyatı ne kadar olacak? PS5 özellikleri nelerdir?
PS5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kısa bir süre önce PlayStation 5'in teknik özelliklerini kamuoyu ile paylaşan Sony, yeni nesil oyun konsolunda farklı bir üretim stratejisi izlemeye hazırlanıyor. Bugün Bloomberg'de yayınlanan bir habere göre Japon şirket, PS5'i ilk etapta sınırlı sayıda üretecek.
Japon şirkete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Sony, Mart 2021'de sona eren mali yılda beş ila altı milyon adet PlayStation 5 üretmeyi planlıyor. Buna karşılık, PlayStation 4 sadece ilk iki çeyreğinde tam 7,5 milyon adet satmıştı.
PS5 modelinin yıl sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.
PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Yurtdışı kaynaklara göre PlayStation 5 için düşünülen fiyatın 499 dolar ila 549 dolar arasında olacağı ifade ediliyor. Ülkemizde oyun konsollarına getirilen yeni ek vergiler dolayısıyla fiyatların bir hayli yüksek olacağını söyleyebiliriz.
PS5 TÜRKİYE FİYATI TAHMİNİ!
Türkiye'de 399 dolarlık PS4 Pro'nun resmi satış fiyatının 3.800 TL banında olduğunu düşünürsek, PS5'in Türkiye fiyatının 5.000 TL bandınız zorlayacağını söyleyebiliriz.
PS5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS'tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
Xbox Scorpio'nun 6 TFLOPS, PS4 Pro'nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
Tüm bu detayların haricinde PS5'in en çok merak edilen detaylarından birisi ise grafik kartı olarak karşımıza çıkıyor. Bu kısımda uzunca süren dedikoduları sonlandıran Sony, PlayStation 5'te 2.23 GHz hızında çalışan ve 36 işlem birimine sahip, 10.29 TFLOP sevisinde performans sunan AMD RDNA 2 mimarili bir grafik kartına da yer veriliyor.
Her yönden oyunculara kaliteli bir deneyim sunacak olan PS5'in GPU özelliklerinin yanı sıra CPU detayları da açıklandı. Bu kısımda paylaşılan detaylara göre PS5'in kalbinde 3.5 GHz frekans hızında çalışan AMD Zen 2 işlemcisi yer alıyor.
Bellek kısmında 16 GB GDDR6 RAM'a ev sahipliği yapacağı açılanan yeni nesil konsolun sahip olduğu işlemci ve NVMe SDD sayesinde haritalar arası geçiş gibi konularda da bekleme süresini tarihe karıştıracak.
PlayStation 5'in baş mimarı aynı zamanda PS5'in diğer özelliklerini de açıkladı. Bu kısımda 4K 120 FPS ve 8K desteğini oyunculara sunacak olan Sony, aynı zamanda PS5'te Ray Tracing gibi özelliklere de yer verecek. Bunun dışında PS5'in geriye uyumluluk desteğini de sunacağını belirten firma, böylece eski nesil konsollarındaki (PS4 ve PS4 Pro) oyunları PS5 üzerinde oynatılacağını müjdeledi.