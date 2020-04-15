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    • Teknoloji
    • 15.04.2020 23:56
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    • 15.04.2020 23:56
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    'de yeni oyun modu: ile oyuna yeni özellikler gelecek

    PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecanla oynanıyor. Tencent Games tarafından oyuna belirli tarihler aralığında sunulan ler dikkat çekiyor. PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre adlı mod için 16 Nisan tarihi işaret edildi. Peki, Cold Front Survival adlı yeni oyun modu neleri içeriyor? İşte merak edilenler...

    PUBG'ye yeni oyun modu geliyor

    Milyonlarca kişi tarafından oynanan Mobile tarafından sunulan yeni ler heyecan yaratıyor. Yapılan güncellemelerle birlikte oyunculara birbirinden yeni deneyimler sunuluyor. PUBG Mobile Twitter hesabından oyunseverleri heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Yakın zamanda gelecek olan "" modu dikkat çekti. İşte modla birlikte gelecek yeni özellikler ve detaylar...

    COLD FRONT SURVİVAL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    16 Nisan 2020 Perşembe günü gelmesi beklenen Cold Front Survival mod kış ya da kar teması içeriyor.

    Modda Vikendi haritası ile Klasik Mod kar ile kaplanacak.

    Birbiriyle mücadele eden oyuncular soğuk havada zorluklar yaşayacak.

    Oyuna devam edebilmek için vücut sıcaklıklarını korumak zorunda olan oyuncuların ateş yakmaları gerekiyor.

    Eğer ateş yakıp ısınmazlarsa bir süre sonra can barı azalmaya başlayacak. Ateş yaktığınızda ise canınızın yükseldiğini göreceksiniz.

    PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYORDU?

    2. Yıl Dönümü Erangel'de bir Lunapark ile birlikte geldi!

    1) Lunaparkı deneyimleme şansı için Erangel'de bir maça katıl.
    2) Oyun ve Eğlencelerin içinde Atış Poligonu, Gashapon Makineleri ve bir Trambolin var.
    3) Mancınığı dene, yükseklik rekorunu kırmak için havaya uç!
    Zorlu Mod
    1) Daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ve otomatik toplama ve otomatik kapı açıp kapatma devre dışı.

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