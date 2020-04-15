Apple, Haritalar uygulamasından elde ettiği verilerle farklı ülke ve şehirlerdeki 'Hareketlilik Trendlerini' açıklamaya başladı. Buna göre Türkiye genelinde 13 Nisan itibarıyla, 13 Ocak'a göre araçla ulaşımda yüzde 56, yaya hareketliliğinde ise yüzde 63 düşüş yaşandı. İstanbul'da ise araçla ulaşımdaki düşüş yüzde 66, yaya hareketliliğindeki düşüş ise yüzde 73'ü buldu.

Apple'dan yapılan açıklamada, Apple telefonlarda yüklü olan Haritalar'da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı belirtildi.

Raporların günlük yayınlanacağının belirtildiği açıklamada, karşılaştırmaların salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönem olan ocak ayının ortasında bir tarihle yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, verilerin kullanıcıların izlenmemesi, onların istek ve konumlarının gösterilmemesi için toplandığı vurgulanarak, verilerin 63 ülke veya bölgede kamu sağlığı yetkililerine iletileceği aktarıldı.

Türkiye'nin de dahil edildiği söz konuyu internet sitesine www.apple.com/covid19/mobility ulaşılabilecek.

TÜRKİYE VERİSİ

Apple'ın yayımladığı verilere göre Türkiye genelinde 13 Nisan itibarıyla, 13 Ocak'a göre araçla ulaşımda yüzde 56, yaya hareketliliğinde ise yüzde 63 düşüş yaşandı:

İSTANBUL

Türkiye'nin en yoğun nüfuslu şehri İstanbul'da ise ülke geneline oranla hareketlilikteki düşüş daha yüksek oldu.

Apple verilerine göre 13 Nisan itibarıyla 13 Ocak'a göre İstanbul'da araçla ulaşımda yüzde 66, yaya hareketliliğinde ise yüzde 73 düşüş yaşandı.

İstanbul'da hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi günü, önceki cuma gününe göre hareketliliğin artmış olması dikkat çekti.

Corona virüs salgınına karşı sert tedbirlerin devreye alındığı Paris'te ise araçla ulaşım yüzde 86, yaya hareketliliği yüzde 92 geriledi.