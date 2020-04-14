PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYORDU?

2. Yıl Dönümü Erangel'de bir Lunapark ile birlikte geldi!

1) Lunaparkı deneyimleme şansı için Erangel'de bir maça katıl.

2) Oyun ve Eğlencelerin içinde Atış Poligonu, Gashapon Makineleri ve bir Trambolin var.

3) Mancınığı dene, yükseklik rekorunu kırmak için havaya uç!

Zorlu Mod

1) Daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ve otomatik toplama ve otomatik kapı açıp kapatma devre dışı.