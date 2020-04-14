PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla PUBG dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecanla oynanıyor. Tencent Games tarafından oyuna belirli tarihler aralığında sunulan güncellemeler dikkat çekiyor. PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Cold Front Survival adlı mod için 16 Nisan tarihi işaret edildi. Peki, Cold Front Survival adlı yeni oyun modu neleri içeriyor? İşte merak edilenler...
COLD FRONT SURVİVAL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
16 Nisan 2020 Perşembe günü gelmesi beklenen Cold Front Survival mod kış ya da kar teması içeriyor.
Modda Vikendi haritası ile Klasik Mod kar ile kaplanacak.
Birbiriyle mücadele eden oyuncular soğuk havada zorluklar yaşayacak.
Oyuna devam edebilmek için vücut sıcaklıklarını korumak zorunda olan oyuncuların ateş yakmaları gerekiyor.
Eğer ateş yakıp ısınmazlarsa bir süre sonra can barı azalmaya başlayacak. Ateş yaktığınızda ise canınızın yükseldiğini göreceksiniz.
PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYORDU?
2. Yıl Dönümü Erangel'de bir Lunapark ile birlikte geldi!
1) Lunaparkı deneyimleme şansı için Erangel'de bir maça katıl.
2) Oyun ve Eğlencelerin içinde Atış Poligonu, Gashapon Makineleri ve bir Trambolin var.
3) Mancınığı dene, yükseklik rekorunu kırmak için havaya uç!
Zorlu Mod
1) Daha gerçekçi bir deneyim için sesli bildirimler yok ve otomatik toplama ve otomatik kapı açıp kapatma devre dışı.
PUBG'DEN HİLE YAPAN HESAPLARA CEZA!
PUBG ekibi, son olarak PUBG Mobile'da hile yaptığını tespit ettiği bir oyuncuya 10 yıl ceza verdi. 10 yıl boyunca yasaklanan bu hesapla oyuna giriş mümkün olmayacak.
GÖRÜNMEZ HALE GETİRDİ
Hile yaparken yakalanan oyuncunun sıradışı yöntemi herkesi şaşırttı. Oynadığı karakteri görünmez hale getiren bir kişi PUBG ekibi tarafından suçüstü yakalandı. İki telefon kullanarak sistemi kandıran oyuncu rakiplerini bu sayede daha kolay vuruyordu. Ancak sistem hile yapan bu oyuncuyu yakaladı.
ÇOĞU CEZALANDIRILDI
Tencent Games'ten yapılan açıklamaya göre hilecilerin neredeyse yüzde 95'i otomatik olarak oyunun güvenlik sistemleri tarafından cezalandırıldığı belirtildi.