Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çıktığı günden bu yana milyonlar tarafından büyük ilgi gören GTA serilerine dair son haberler özellikle oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 özellikleri ve sistem gereksinimleri neler olacak?
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.
GTA 6 ÖZELLİKLERİ NELER?
Öncelikle GTA 6'nın özellikleri hakkında fazla bir bilgi olmadığını belirtelim. Ortaya atılan iddialara göre GTA 6'da ilk defa ana karakter kadın olacağı konuşuluyor. Ancak tıpkı GTA V'deki gibi kurgunun birden fazla karakter üzerinden ilerleyeceği tahmin ediliyor.
GTA 6'da görevler arasında geri dönüş olacağı belirtiliyor.
Bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları da belirtilen özellikler arasında yer alıyor.
GTA 6 TAHMİNİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olacak;
Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz
AMD İşlemci: FX-8350
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760
Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3
RAM: 8GB
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
Direct X Versiyonu: DX 12
Sabit Disk Alanı: 55GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz
AMD İşlemci: FX-8370
Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB
RAM: 16GB
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
Direct X Versiyonu: DX 12
Sabit Disk Alanı: 55GB
GTA'NIN ÖNCEKİ OYUN SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ
-GTA: 1997
-GTA2: 1999
-GTA3: 2001
-GTA 3 Vice City: 2002
-GTA San Andreas: 2004
-GTA 4: 2008
-GTA 5: 2013