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    • Teknoloji
    • 13.04.2020 16:13
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    • 13.04.2020 16:13
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    ? O tarih bekleniyor! ve sistem gereksinimleri neler olacak?

    ? Oyunseverler serisinin yeni oyunuyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu nedenle yeni serinin çıkış tarihini merak edenler GTA serisinin yeni oyunu 'nın ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ve sistem gereksinimleri neler olacak? İşte merak edilen son detaylar ve bilgiler...

    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çıktığı günden bu yana milyonlar tarafından büyük ilgi gören GTA serilerine dair son haberler özellikle oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 özellikleri ve sistem gereksinimleri neler olacak?

    GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.

    GTA 6 ÖZELLİKLERİ NELER?

    Öncelikle GTA 6'nın özellikleri hakkında fazla bir bilgi olmadığını belirtelim. Ortaya atılan iddialara göre GTA 6'da ilk defa ana karakter kadın olacağı konuşuluyor. Ancak tıpkı GTA V'deki gibi kurgunun birden fazla karakter üzerinden ilerleyeceği tahmin ediliyor.

    GTA 6'da görevler arasında geri dönüş olacağı belirtiliyor.

    Bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları da belirtilen özellikler arasında yer alıyor.

    GTA 6 TAHMİNİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olacak;

    Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz

    AMD İşlemci: FX-8350

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760

    Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3

    RAM: 8GB

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

    Direct X Versiyonu: DX 12

    Sabit Disk Alanı: 55GB

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz

    AMD İşlemci: FX-8370

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB

    Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB

    RAM: 16GB

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

    Direct X Versiyonu: DX 12

    Sabit Disk Alanı: 55GB

    GTA'NIN ÖNCEKİ OYUN SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

    -GTA: 1997
    -GTA2: 1999
    -GTA3: 2001
    -GTA 3 Vice City: 2002
    -GTA San Andreas: 2004
    -GTA 4: 2008
    -GTA 5: 2013
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