Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çıktığı günden bu yana milyonlar tarafından büyük ilgi gören GTA serilerine dair son haberler özellikle oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 özellikleri ve sistem gereksinimleri neler olacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.