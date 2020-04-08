Dünya genelinde en fazla kullanılan ve popüler olan Whatsapp uygulaması ile ilgili yeni açıklamalar her gün yakından takip ediliyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp toplu mesaj özelliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor.
WHATSAPP KULLANICILARA DAVA AÇIYOR
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.
1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
Whatsapp cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. Whatsapp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor.
Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor.
Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın bir parçası haline Whatsapp hemen hemen hepimizin bolca vakit geçirdiği bir uygulama oldu.
Arkadaşlarımızla rahatça iletişime geçmek için bize kolaylık sağlayan bu uygulama, grup özelliğiyle zaman zaman insanı sinirlendirebiliyor. Çünkü normal iletişim kuralları, Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor.
Aile, apartman, işyeri, okul grupları, sizi doğrudan ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi- köpek videoları, karikatürler. Whatsapp gruplarındaki yazışmalar bazen zor olabiliyor..
WhatsApp'tan yeni koronavirüs kararı! Kısıtlama getirildi!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen, bugün ise neredeyse her ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.
Geçtiğimiz günlerde corona virüs salgını sonrası ilk kısıtlamasını açıklayan WhatsApp salgın sonrası dönemde aldığı ikinci kısıtlama kararını da açıkladı.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.
Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.
Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.
Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp geçtiğimiz hafta sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirmişti.
Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram geçtiğimiz haftalarda platformdaki videoların yayın kalitesini düşürme kararı almıştı. Şirketten yapılan açıklamada bu durumun Avrupa'daki kullanıcıları kapsadığı ve geçici bir karar olduğu bilgisinin altı çizilmişti.
WHATSAPP NASIL PARA KAZANIYOR?
WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor.
Gelen duyumlara göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken uygulamadan ziyade 500 milyonu aşkın kullanıcının bilgilerini aldı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ardındaki sebep de WhatsApp'ın Kullanım Şartları sözleşmesinde yatıyor. Çünkü o sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir ve bir şirket, bu uygulamayı satın aldığında, uygulamadaki tüm kullanıcıların bilgilerini de alabilir. Anlaşılacağı üzere Facebook, WhatsApp'la beraber kullanıcıların bilgilerini de satın aldı.
Yine söylenenlere göre Facebook, WhatsApp'ı satın alarak, kişilerin bilgilerini bir hesapta topladı ve kullanıcıların bu durumdan farkında olmamalarıyla beraber çeşitli faaliyetlerin de başlayacağının önünü açtı. Bazı kullanıcıların iddiasına göre bu işlem şöyle oluyor: Örneğin, siz WhatsApp'tan bir şey alacağınız üzerine konuşma yaptığınızda Facebook'tan o konuyla alakalı bir takım reklamların çıkması.
WHATSAPP NEDİR?
WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden! WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor. WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmek mümkün.
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