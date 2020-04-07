Pek çok kişi 'Valorant' hakkındaki detayları öğrenmek için araştırma yapıyor. LOL ismiyle bilinen oyunun yapımcı firması Riot Games tarafından geliştirilen PC oyunu VALORANT'ın kapalı beta dönemi bugün itibariyle başladı. Oyunla ilgili detayları öğrenmek isteyenler Valorant ne zaman gelecek ve ücretsiz mi olacak şeklinde sorulara yanıt arıyor. Peki, kapalı betaya nasıl katılınır? İşte detaylar...
VALORANT NEDİR?
Günün en çok araştırılanları arasında yer alan Valorant rekabete dayalı ve karakter tabanlı PC oyunudur.(takvim.com.tr)
Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Riot Games'in bu tarzda geliştirdiği ilk oyundur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.
KAPALI BETAYA NASIL KATILINIR?
Valorant ücretsiz. Bu kapsamda Valorant'ın kapalı beta sürümüne katılmak için ücret ödemesi yapılmıyor. takvim.com.tr Riot hesabı olan oyuncular, hesaplarını Twitch'e bağlayarak belli yayıncıları izleyebilir. Böylece oyuncular kapalı betada yer alabilir.
VALORANT KARAKTERLERİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?
Brimstone - Itri Koşar
Breach - Umut Tabak
Sage - Damla Özüduru
Omen - Levent Yıldız
Jett - Berrak Kuş
Cypher - Selim Yeğin
Sova - Murat Aydın
Viper - Hümay Güldağ
Phoenix - Onur Kırış
Dış Ses - Merih Tangün
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