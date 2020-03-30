İlk olarak Çin'de görülen, bugün 160'ın üzerinde ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.

Salgın ile birlikte dünya genelinde on milyonlarca insanın evlere kapanması sonrası artan trafik ile baş edemeyen şirketler çareyi kaliteyi düşürmekte buluyor. Salgın sonrası ortaya çıkan bu duruma karşı adım atan şirketler kervanına WhatsApp da katıldı.