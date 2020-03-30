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'tan corona virüs kararı! Kısıtlama getirildi!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs insanların tüm yaşam hayatını derinden etkiledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı, vaka sayısı ise 700 bine dayandı. Bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ederken bazı ülkeler ise OHAL kararı aldı. Koronavirüs ekonomiyi etkilediği gibi teknolojiyi de etkiledi. ’un bünyesinde olan ve en çok kullanılan mesajlaşma platformu , corona virüs salgınının ardından artan internet trafiği nedeniyle kısıtlama getirdi. WhatsApp sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirdi.

  • Teknoloji
  • 30.03.2020 09:16
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 09:23
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İlk olarak Çin'de görülen, bugün 160'ın üzerinde ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.

Salgın ile birlikte dünya genelinde on milyonlarca insanın evlere kapanması sonrası artan trafik ile baş edemeyen şirketler çareyi kaliteyi düşürmekte buluyor. Salgın sonrası ortaya çıkan bu duruma karşı adım atan şirketler kervanına WhatsApp da katıldı.

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