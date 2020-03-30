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Son dakika: , yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Son dakika haberine göre, Müdürü , yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

  • Teknoloji
  • 30.03.2020 20:09
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 20:28
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Yerli solunum cihazının ilk prototipi paylaşıldı
Müdürü , yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.



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