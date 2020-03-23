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Zoom programında cep telefonu ile nasıl yapılır?

Zoom ile siz dünyanın neresinde olursanız olun, ders vermek istediğiniz kişi nerede olursa olsun, eğer iniz varsa, bağlantınız da biraz iyiyse aynı ortamdaymış gibi ders anlatabilir, ders alabilirsiniz. Birbirinizi duyabiliyorsunuz. Öğretmen ders anlatabiliyor, öğrenciye sorular sorabiliyor, lara cevap verebiliyor, istediği zaman konuşabiliyor. Peki Zoom programında cep telefonu ile nasıl yapılır?

  • Teknoloji
  • 23.03.2020 11:26
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 11:39
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Zoom programında cep telefonu ile uzaktan bağlantı nasıl yapılır?

İnternet üzerinden ders vermek veya ders almak için kullanılabilecek bir araç. Bugüne kadar bu konuda geliştirilen araçlar içinde en iyilerinden biri. İster bire bir (ders veren 1 kişi ve ders alan 1 kişi) ders verin veya alın, ister bire çok (ders veren 1 kişi alan 2 veya daha fazla). Bire bir derslerde süre sınırı yok ve tamamen ücretsiz. İnternet üzerinden özel ders vermek veya almak istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Bire çok derslerde ise 40 dakika sınırı var. 40 dakika sonra bağlantılarınız kopar. Dersi daha sonra tekrar başlatmak mümkün. Ancak bana ücretsiz versiyonu yeterli değil diyorsanız ücretli versiyonlarından (https://zoom.us/pricing) kendinize uygun olanını da tercih edebilirsiniz.

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