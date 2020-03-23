İnternet üzerinden ders vermek veya ders almak için kullanılabilecek bir araç. Bugüne kadar bu konuda geliştirilen araçlar içinde en iyilerinden biri. İster bire bir (ders veren 1 kişi ve ders alan 1 kişi) ders verin veya alın, ister bire çok (ders veren 1 kişi alan 2 veya daha fazla). Bire bir derslerde süre sınırı yok ve tamamen ücretsiz. İnternet üzerinden özel ders vermek veya almak istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Bire çok derslerde ise 40 dakika sınırı var. 40 dakika sonra bağlantılarınız kopar. Dersi daha sonra tekrar başlatmak mümkün. Ancak bana ücretsiz versiyonu yeterli değil diyorsanız ücretli versiyonlarından (https://zoom.us/pricing) kendinize uygun olanını da tercih edebilirsiniz.