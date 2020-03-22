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Teknolojiyi fırsat bilen dolandırıcılar E-devlete el attı

Bilişim çağı ile birlikte dolandırıcılıkta had safhaya çıktı. Bu anlamda E-devlet'te dolandırıcılar için fırsat oldu. Dolandırıcılara karşı E-Devlet üzerinden bu önlemi mutlaka alın. Size ait tapularda herhangi bir işlem yapıldığında anında sms ile bilgilendirileceksiniz.

  • Teknoloji
  • 22.03.2020 17:34
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 17:24
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Binlerce kişinin başı derde girdi! Eğer yapmazsanız...

E-Devlet sistemi ile milyonlarca vatandaşımızın hayatı oldukça kolaylaştı. Fakat teknolojiyi fırsat bilen dolandırıcılar ise boş durmadı. Kendinizi ve mal varlığınızı güvene almak için bu tavsiyeleri mutlaka yerine getirin.

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