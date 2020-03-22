E-Devlet sistemi ile milyonlarca vatandaşımızın hayatı oldukça kolaylaştı. Fakat teknolojiyi fırsat bilen dolandırıcılar ise boş durmadı. Kendinizi ve mal varlığınızı güvene almak için bu tavsiyeleri mutlaka yerine getirin.
Teknolojiyi fırsat bilen dolandırıcılar E-devlete el attı
Bilişim çağı ile birlikte dolandırıcılıkta had safhaya çıktı. Bu anlamda E-devlet'te dolandırıcılar için fırsat oldu. Dolandırıcılara karşı E-Devlet üzerinden bu önlemi mutlaka alın. Size ait tapularda herhangi bir işlem yapıldığında anında sms ile bilgilendirileceksiniz.
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