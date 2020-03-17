Youtube, muhteşem üçlü olarak anılan Chad Hurley, Jawed Karim ve Steve Chen tarafından 2005 yılında kurulan popüler bir sosyal ağdır. Youtube'a ilk video, sitenin kurucularından Jawed Karim aracılığıyla "San Diego Hayvanat Bahçesi" adıyla yüklenmiştir. Videolar üzerinden kişilerin birbirine erişim sağlaması için kurulan Youtube, 2016 yılından sonra markaların ve bireysel olarak kişilerin dikkatini çekmeye başladı. Daha sonraki dönemlerde Youtuber olarak isimlendirilen kişiler, siteye çeşitli nedenlerle video paylaşmaya başladı. Böylece Youtube milyonlarca kişiye erişim sağlanabilen ve yüksek kazançların elde edilebildiği yeni bir iş sektörü haline dönüştü.