Teknolojinin gelişmesiyle beraber küreselleşen dünya düzeninde yeni meslek grupları ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya fenomeni, Youtuber, Influencer, Blogger olarak isimlendirilen iş kolları artık meslek olarak kabul edilmekte ve kişiler sosyal medya hesapları üzerin para kazanabilmektedir. Hatta Youtuberların kazandığı yüklü kazançların ardından devlet tarafından bu sektörde çalışanlara dair yeni vergi düzenlemeleri getirilmiştir. Peki, Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl aktif hale getirilir? İşte, Youtube'da içerik üreterek para kazanmaya dair merak edilen her şey…
Youtube para kazanma nasıl açılır? Youtube’dan nasıl para kazanılır? İşte yöndemler
Youtube, muhteşem üçlü olarak anılan Chad Hurley, Jawed Karim ve Steve Chen tarafından 2005 yılında kurulan popüler bir sosyal ağdır. Youtube'a ilk video, sitenin kurucularından Jawed Karim aracılığıyla "San Diego Hayvanat Bahçesi" adıyla yüklenmiştir. Videolar üzerinden kişilerin birbirine erişim sağlaması için kurulan Youtube, 2016 yılından sonra markaların ve bireysel olarak kişilerin dikkatini çekmeye başladı. Daha sonraki dönemlerde Youtuber olarak isimlendirilen kişiler, siteye çeşitli nedenlerle video paylaşmaya başladı. Böylece Youtube milyonlarca kişiye erişim sağlanabilen ve yüksek kazançların elde edilebildiği yeni bir iş sektörü haline dönüştü.
- NASA astronotunun gözünden gezegenimiz
- Apple 2500 TL’ye iPhone mu satacak? İşte bu sorunun yanıtı!
- Ücretsiz interneti 8 GB’a çıkardı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.