Teknolojinin gelişmesiyle beraber küreselleşen dünya düzeninde yeni meslek grupları ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya fenomeni, Youtuber, Influencer, Blogger olarak isimlendirilen iş kolları artık meslek olarak kabul edilmekte ve kişiler sosyal medya hesapları üzerin para kazanabilmektedir. Hatta Youtuberların kazandığı yüklü kazançların ardından devlet tarafından bu sektörde çalışanlara dair yeni vergi düzenlemeleri getirilmiştir. Peki, Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl aktif hale getirilir? İşte, Youtube'da içerik üreterek para kazanmaya dair merak edilen her şey…