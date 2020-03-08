9 Mart Süper ay tutulması burçlara etkisi ve burç yorumları oldukça merak ediliyor. Haberimizde bu merakınızı dindirecek olan bilgiler vermeye çalıştık. Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği süper ay tutulması için heyecan dorukta. Ayın, normalde yüzde 30 daha parlak olacağı ve özel bir görüntü yaratacak süper ay tutulması gözle takip edilebilecek. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede bulunur. Ay'ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denilmektedir. Peki 9 Mart Süper ay tutulması burçlara etkisi ne oldu?

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