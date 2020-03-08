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9 Mart tutulması burçlara etkisi ne oldu? açıklaması

9 Mart tutulması burçlara etkisi ve burç yorumları oldukça merak ediliyor. Haberimizde bu merakınızı dindirecek olan bilgiler vermeye çalıştık. Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği süper ay tutulması i heyecan dorukta. Ayın, normalde yüzde 30 daha parlak olacağı ve özel bir görüntü yaratacak süper ay tutulması gözle takip edilebilecek. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede bulunur. Ay'ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denilmektedir. Peki 9 Mart ne oldu?

  • Teknoloji
  • 08.03.2020 20:44
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 20:44
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9 Mart Süper ay tutulması burçlara etkisi ne oldu?

Gökyüzünde muhteşem bir şölen sunan süper ay tutulması için geri sayım başladı. Ayın normal zamandan yüzde 30 daha parlak görüneceği süper ayda fotoğraf yarışına girilecek. Peki, süper ay nedir? Süper ay tutulmasında neler olacak? Süper ay bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında da görüntülenebilecek. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için gözünüze herhangi bir koruma takmanıza gerek yok. Süper ay ile ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak halde olacak. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Peki süper ay tutulmasının burçlara etkisi nedir, Süper Ay tutulması ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

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