Gökyüzünde muhteşem bir şölen sunan süper ay tutulması için geri sayım başladı. Ayın normal zamandan yüzde 30 daha parlak görüneceği süper ayda fotoğraf yarışına girilecek. Peki, süper ay nedir? Süper ay tutulmasında neler olacak? Süper ay bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında da görüntülenebilecek. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için gözünüze herhangi bir koruma takmanıza gerek yok. Süper ay ile ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak halde olacak. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Peki süper ay tutulmasının burçlara etkisi nedir, Süper Ay tutulması ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

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