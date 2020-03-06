PUBG Mobile yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecanla oynanan PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için geri sayım devam ediyor. Oyuncular 11. sezon öncesi detayları merak ediyor. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 12. sezon hakkında açıklama bekleniyor. Bu nedenle PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor.

PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 12. sezonun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak 11. sezonun 8 Mart tarihinde sona ereceğini ve 12. sezonun ise 9 Mart tarihinde başlaması bekleniyor.