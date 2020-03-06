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Adım adım geliyor! Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak? nelerdir?

Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak sorusu oyunun meraklıları tarafından araştırılıyor. PUBG Mobile'da yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken 12. sezonda hangi özelliklerin yer alacağı merak ediliyor. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda PUBG meraklıları arama motorlarında neler olacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte merak edilen bilgiler

  • Teknoloji
  • 06.03.2020 17:50
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 17:50
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PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak?

PUBG Mobile yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecanla oynanan PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için geri sayım devam ediyor. Oyuncular 11. sezon öncesi detayları merak ediyor. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 12. sezon hakkında açıklama bekleniyor. Bu nedenle PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor.

PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 12. sezonun ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak 11. sezonun 8 Mart tarihinde sona ereceğini ve 12. sezonun ise 9 Mart tarihinde başlaması bekleniyor.

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