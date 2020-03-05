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Bildiklerinizi tek tek unutma vakti! larda bir devir daha kapanacak! O özelliğin yerine geliyor

Günümüzde milyonlarca kullanıcısı yapılan yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünya genelindeki tüm telefon kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. SIM kartlar gidiyor yerine eSIM geliyor. Yeni dönemde eSIM, SIM kartların yerini alacak. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılırken SIM kartları tarihe karıştıracak bu teknoloji hakkında bilinmeyen pek çok detay bulunuyor. İşte hakkında merak edilenler

  • Teknoloji
  • 05.03.2020 19:50
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 19:51
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Akıllı telefonlarda bir devir daha kapanacak! O özellik...

Cep telefonlarının icat edildiği günden bu yana hayatımızda yer alan ve sadece boyutunda küçük değişiklikler yaşanan SIM kartı döneminde artık sona geliniyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle akıllı telefonlarda artık eSIM teknolojisini görmeye başlayacağız. Daha şimdiden milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çeken bu teknolojinin yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor. Peki, nedir bu eSIM? eSIM'e dair merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

e-SIM TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Milyonları ilgilendiren gelişme yaşandı. Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji olan eSIM merak ediliyor. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor. İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler...

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

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