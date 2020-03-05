Cep telefonlarının icat edildiği günden bu yana hayatımızda yer alan ve sadece boyutunda küçük değişiklikler yaşanan SIM kartı döneminde artık sona geliniyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle akıllı telefonlarda artık eSIM teknolojisini görmeye başlayacağız. Daha şimdiden milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çeken bu teknolojinin yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor. Peki, nedir bu eSIM? eSIM'e dair merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

e-SIM TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Milyonları ilgilendiren gelişme yaşandı. Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji olan eSIM merak ediliyor. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor. İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler...



eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.