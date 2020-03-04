Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Android iOS telefon kullanan kişiler WhatsApp karanlık mod nasıl açılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, karanlık mod hangi telefonlarda nasıl aktif edilir? Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan ve dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp karanlık modu başlattı. Android iOS WhatsApp karanlık mod ayarları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bu özelliği aktif edebilmek için, uygulamanın en son sürümünü indirmeniz gerekmektedir. İşte, WhatsApp karanlık modu açma yolları…

WHATSAPP AÇIKLAMA YAPTI

WhatsApp'a, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın en çok talep ettiği özellik olan koyu modu ekliyor olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz.

WhatsApp için koyu mod, tanıdık bir deneyime yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Bu özellik, loş ışıklı ortamlarda gözünüzün daha az yorulmasını sağlamak için tasarlandı. Bizler de, telefonunuzun bütün odayı aydınlattığı o garip anları yaşamamanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

Koyu modu tasarlarken yaptığımız araştırma ve denemelerde temel olarak iki konuya odaklandık: