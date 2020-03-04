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Android iOS nasıl açılır? Karanlık mod hangi telefonlarda nasıl aktif edilir?

Android iOS telefonlar için vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. sorusu dünyanın en popüler uygulamasının kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki, karanlık mod hangi telefonlarda nasıl aktif edilir? Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan ve dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp karanlık modu aktif etme yolları sorgulanıyor. Android iOS WhatsApp karanlık mod ayarları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bu özelliği aktif edebilmek için, uygulamanın en son sürümünü indirmeniz gerekmektedir. İşte, WhatsApp karanlık modu açma yolları…

  • Teknoloji
  • 04.03.2020 15:48
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 15:48
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WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?

WhatsApp karanlık mod nasıl açılır sorusu programın kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Karanlık mod nasıl aktif edilir? Android iOS telefonlarda WhatsApp karanlık modu açmanın yolları merak ediliyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta karanlık dönem başladı. Gözleri yormamasıyla bilinen karanlık mod için telefonunuzda güncelleme yapmanız gerekiyor. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar için "Ayarlar" bölümünden işlem yapmanız gerekiyor.

WHATSAPP AÇIKLAMA YAPTI

WhatsApp'a, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın en çok talep ettiği özellik olan koyu modu ekliyor olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz.

WhatsApp için koyu mod, tanıdık bir deneyime yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Bu özellik, loş ışıklı ortamlarda gözünüzün daha az yorulmasını sağlamak için tasarlandı. Bizler de, telefonunuzun bütün odayı aydınlattığı o garip anları yaşamamanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

Koyu modu tasarlarken yaptığımız araştırma ve denemelerde temel olarak iki konuya odaklandık:

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