WhatsApp karanlık mod nasıl açılır sorusu programın kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Karanlık mod nasıl aktif edilir? Android iOS telefonlarda WhatsApp karanlık modu açmanın yolları merak ediliyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta karanlık dönem başladı. Gözleri yormamasıyla bilinen karanlık mod için telefonunuzda güncelleme yapmanız gerekiyor. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar için "Ayarlar" bölümünden işlem yapmanız gerekiyor.

WHATSAPP AÇIKLAMA YAPTI

WhatsApp'a, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın en çok talep ettiği özellik olan koyu modu ekliyor olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz.

WhatsApp için koyu mod, tanıdık bir deneyime yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Bu özellik, loş ışıklı ortamlarda gözünüzün daha az yorulmasını sağlamak için tasarlandı. Bizler de, telefonunuzun bütün odayı aydınlattığı o garip anları yaşamamanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

Koyu modu tasarlarken yaptığımız araştırma ve denemelerde temel olarak iki konuya odaklandık: