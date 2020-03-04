Hangi iPhone modellerine ödeme var? Apple bu model iPhone kullanıcılarına 150 TL ödeme yapacak. Apple iPhone kullanıcılarıyla müjdeli haberi paylaştı. Apple şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak. Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşteriler talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilecek. 25 dolar şu an canlı döviz kuruna göre yaklaşık 150 lira gibi bir miktar yapıyor.

SORUMLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti.