PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 0.17.0 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Oyunun yapımcı firması Tencent Games tarafından oyuna belirli tarihler aralığında sunulan güncellemeler oyuncular tarafından çok konuşuluyor. PUBG Mobile'da güncellemeyle gelecek olan ölüm kamerası ile heyecan giderek artacak. Güncellemede yer alan 'ölüm kamerası' dikkat çeken özelliklerin başında yer aldı. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar ölümlerinden önce kendilerine saldıranların gözünden bir süre boyunca nasıl öldüklerini izleyebiliyor.

GÜNCELLEMEDE NELER YER ALIYOR?

DBS isimli yeni bir silah,

Çift namlulu pompalı tüfek,

Holo Sight,

Red Dot aksesuarları,

2x ve 6x dürbünlerle