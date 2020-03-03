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Mobile'da yeni devrin kapısı açıldı! 0.17.0 güncellemesiyle DBS ve ölüm kamerası aktif edildi

Mobile tarafından yapılan güncellemeler ve iyileştirmelerle milyonlarca oyuncuya birbirinden yeni deneyimler sunuluyor. Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen 0.17.0 güncellemesi Android ve iOS uygulamaları için yayınlandı. güncellemesi pek çok yenilikle geldi. Bugün gelen güncellemeyle birlikte yeniliklerden en dikkat edileni "Ölüm kamerası" oldu. Carlo karakteri ve ölüm kamerası hakkında detaylar şimdi oyuncular tarafından merak ediliyor. İşte ne dair bilgiler

  • Teknoloji
  • 03.03.2020 17:55
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 17:55
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PUBG Mobile'da yeni devrin kapısı açıldı!

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 0.17.0 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Oyunun yapımcı firması Tencent Games tarafından oyuna belirli tarihler aralığında sunulan güncellemeler oyuncular tarafından çok konuşuluyor. PUBG Mobile'da güncellemeyle gelecek olan ölüm kamerası ile heyecan giderek artacak. Güncellemede yer alan 'ölüm kamerası' dikkat çeken özelliklerin başında yer aldı. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar ölümlerinden önce kendilerine saldıranların gözünden bir süre boyunca nasıl öldüklerini izleyebiliyor.

GÜNCELLEMEDE NELER YER ALIYOR?

DBS isimli yeni bir silah,
Çift namlulu pompalı tüfek,
Holo Sight,
Red Dot aksesuarları,
2x ve 6x dürbünlerle

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