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Milyonlarca kişi bekliyordu, beklenen an geldi! iOS ve Android karanlık mod nasıl yapılır?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması 'a karanlık modun ne zaman geleceği merak konusuydu. Uygulamayı aktif olarak kullanan kişiler 'karanlık mod' uygulamasını APK üzerinden aktif edebiliyordu. WhatsApp bir süredir Beta programına karanlık modu dahil ederek test etmeye başlamıştı. Nihayet beklenen an geldi çattı. , Android ve iOS sürümleri için aktif edildi. Peki, iOS ve Android ? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı

  • Teknoloji
  • 03.03.2020 23:54
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 23:55
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Beklenen an geldi! WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta karanlık mod özelliği milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapılan son güncellemeyle birlikte karanlık mod özelliği aktif edildi. WhatsApp karanlık mod desteği hem Android hem de iOS cihazlar için sunuldu. iOS ve Android kullanıcıları, sistemde karanlık mod seçeneği açarak rahat bir şekilde kullanıma başlıyor. Peki, iOS ve Android WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? İşte detaylar...

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları sistem ayarlarından etkinleştirerek koyu mod özelliğini kullanabilirler. Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema'ya giderek 'Koyu' seçeneğini işaretleyebilirler.

WhatsApp'ın 'karanlık mod' ile ilgili resmi YouTube hesabından yayınlandığı video...

İşte WhatsApp'tan yapılan açıklama...

KOYU MOD ŞİMDİ İPHONE VE ANDROİD'DE KULLANILABİLİYOR

"WhatsApp'a, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın en çok talep ettiği özellik olan koyu modu ekliyor olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz.

WhatsApp için koyu mod, tanıdık bir deneyime yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Bu özellik, loş ışıklı ortamlarda gözünüzün daha az yorulmasını sağlamak için tasarlandı. Bizler de, telefonunuzun bütün odayı aydınlattığı o garip anları yaşamamanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

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