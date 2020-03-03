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'dan kullanıcılarına büyük müjde! Başvuran hemen alacak! 150 TL hesaplara yatırılacak

ABD merkezli teknoloji devi kullanıcılarıyla müjdeli haberi paylaştı. Apple şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak. Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşteriler talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilecek. 25 dolar şu an canlı döviz kuruna göre yaklaşık 150 lira gibi bir miktar yapıyor.

  • Teknoloji
  • 03.03.2020 17:31
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 18:30
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Apple'dan iPhone kullanıcılarına büyük müjde!

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan iPhone'lar için yeni bir karar verildi. Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak.

SORUMLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti.

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