Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan iPhone'lar için yeni bir karar verildi. Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak.

SORUMLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti.