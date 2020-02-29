Sevilen 'battle royale' tarzı oyunları arasında yer alan PUBG'de rekabet iyice kızışacak. Oyunun yapımcı firması Tencent tarafından yapılan güncellemeler Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) için 11. sezon çok yakında sona erecek. PUBG 12. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. PUBG Mobile'da dengeleri değiştirecek güncelleme geliyor. İşte merak edilen detaylar

ÖLÜM MAÇI (TEAM DEATHMATCH)

PUBG Ölüm Maçı favori haritalardan oluşturulan 7 alana 8v8 savaşları getirecek. Oyunda avaşa dönmenin getirdiği aksiyon ve eğlence iç içe yer alacak. Enerji çubuğu Ölüm Maçında farklı bir şekilde işler; öldürmeler ve asistler enerji çubuğunuzu doldurur ve 5 saniye boyunca hasar almadıktan sonra, sağlığınız yenilenmeye başlarken, enerji çubuğunuzu da tüketir.