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Büyük yol ayrımı! Mobile'da ölüm maçı, envanter ve ekipmanlarla rekabet daha kızışacak

dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Özellikle oyunun yapımcı firması Tencent Games tarafından yapılan güncellemeler oyunun meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Belirli tarihlerlerde yapılan her güncellemeyle birçok yeni özellik ve envanter oyuna ekleniyor. Yeni ayın gelmesiyle beraber PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için heyecanlı bekleyiş başladı. 12. sezonu heyecanla bekleyen milyonlarca kişi oyuna eklenecek özellikler hakkında detayları öğrenmek istiyor.

  • Teknoloji
  • 29.02.2020 19:42
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 19:42
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PUBG Mobile güncellemesiyle rekabet daha kızışacak

Sevilen 'battle royale' tarzı oyunları arasında yer alan PUBG'de rekabet iyice kızışacak. Oyunun yapımcı firması Tencent tarafından yapılan güncellemeler Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) için 11. sezon çok yakında sona erecek. PUBG 12. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. PUBG Mobile'da dengeleri değiştirecek güncelleme geliyor. İşte merak edilen detaylar

ÖLÜM MAÇI (TEAM DEATHMATCH)

PUBG Ölüm Maçı favori haritalardan oluşturulan 7 alana 8v8 savaşları getirecek. Oyunda avaşa dönmenin getirdiği aksiyon ve eğlence iç içe yer alacak. Enerji çubuğu Ölüm Maçında farklı bir şekilde işler; öldürmeler ve asistler enerji çubuğunuzu doldurur ve 5 saniye boyunca hasar almadıktan sonra, sağlığınız yenilenmeye başlarken, enerji çubuğunuzu da tüketir.

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