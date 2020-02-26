Dünya genelinde en fazla kullanılan ve popüler olan Whatsapp uygulaması ile ilgili yeni açıklamalar her gün yakından takip ediliyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp toplu mesaj özelliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor.

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