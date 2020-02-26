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Mahkeme yolu gözükecek! kullanırken bunu sakın yapmayın! açıyor!

Milyonlarca kullanıcısı olan 'ta devamlı olarak yeni gelişmeler oluyor. WhatsApp son aldığı karar ile kullanıcıları şaşırttı. devi Facebook'un bünyesinde bulunan, 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu sefer platforma entegre olan bir özellikle ile değil bir süredir eleştirilen özelliği ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde. WhatsApp'tan yapılan açıklamada platformun toplu mesajlaşma uygulamasını reklam amaçlı kullanımını engellemek adına yeni adımlar atacağı bilgisine yer verildi. WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor.

  • Teknoloji
  • 26.02.2020 16:55
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 16:57
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Mahkeme yolu gözükecek! Whatsapp kullanırken bunu sakın yapmayın!

Dünya genelinde en fazla kullanılan ve popüler olan Whatsapp uygulaması ile ilgili yeni açıklamalar her gün yakından takip ediliyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp toplu mesaj özelliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor.

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