Dünya genelinde günlük en az 1 milyar aktif kullanıcı sayısına çıkan WhatsApp'ta aktif kullanıcı sayısı ise en az 1,3 milyar rakamına ulaşmış durumda. WhatsApp'da kullanıcılar bir gün içinde yaklaşık 55 milyar mesaj gönderiyorlar. Whatsapp kullanırken en büyük sıkıntı ise internet bağlantısı. Peki İnternetsiz WhatsApp'a Nasıl Girilir? İnternetsiz WhatsApp Nasıl Kullanılır? İşte detaylar. Bu arada cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

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