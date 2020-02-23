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ölüm maçıyla rekabet iyice ayyuka çıkacak! PUBG Mobile'da müthiş yolda!

PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla dünya genelinde sevilen 'battle royale' tarzı oyunları arasında yer alıyor. Oyunun yapımcı firması tarafından yapılan ler 'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. PUBG'de 11. sezon çok yakında sona erecek. PUBG 12. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. PUBG, BR türünü oyun dünyasına başarıyla uyarlayan PlayerUnknown'un (Brendan Greene) tasarladığı son yapım. Oyunda 100 oyuncu bir uçakla mevcut haritalar üzerinden geçiyor ve istediği yere paraşütle atlıyor.

  • Teknoloji
  • 23.02.2020 13:30
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 13:30
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PUBG Mobile'da dengeleri değiştirecek güncelleme!

PUBG tarafından yapılan güncellemeler oyunun meraklıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapılan her güncellemeyle birçok yeni özellik ve envanter oyuna ekleniyor. PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için heyecanlı bekleyiş başladı. 12. sezonu heyecanla bekleyen milyonlarca kişi oyuna eklenecek özellikler hakkında bilgi edinmek istiyor.

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