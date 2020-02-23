PUBG tarafından yapılan güncellemeler oyunun meraklıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapılan her güncellemeyle birçok yeni özellik ve envanter oyuna ekleniyor. PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için heyecanlı bekleyiş başladı. 12. sezonu heyecanla bekleyen milyonlarca kişi oyuna eklenecek özellikler hakkında bilgi edinmek istiyor.

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