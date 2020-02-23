PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla PUBG dünya genelinde sevilen 'battle royale' tarzı oyunları arasında yer alıyor. Oyunun yapımcı firması tarafından yapılan güncellemeler Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. PUBG'de 11. sezon çok yakında sona erecek. PUBG 12. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. PUBG, BR türünü oyun dünyasına başarıyla uyarlayan PlayerUnknown'un (Brendan Greene) tasarladığı son yapım. Oyunda 100 oyuncu bir uçakla mevcut haritalar üzerinden geçiyor ve istediği yere paraşütle atlıyor.

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