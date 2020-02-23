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Mobile'da müthiş ... PUBG ölüm maçıyla rekabet iyice ortaya çıkacak!

tarafından yapılan ler oyunun meraklıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapılan her güncellemeyle birçok yeni özellik ve envanter oyuna ekleniyor. PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için heyecanlı bekleyiş başladı. 12. sezonu heyecanla bekleyen milyonlarca kişi oyuna eklenecek özellikler hakkında bilgi edinmek istiyor.

  • Teknoloji
  • 24.02.2020 09:29
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 09:29
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PUBG Mobile'da dengeleri değiştirecek güncelleme!

PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla PUBG dünya genelinde sevilen 'battle royale' tarzı oyunları arasında yer alıyor. Oyunun yapımcı firması tarafından yapılan güncellemeler Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. PUBG'de 11. sezon çok yakında sona erecek. PUBG 12. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. PUBG, BR türünü oyun dünyasına başarıyla uyarlayan PlayerUnknown'un (Brendan Greene) tasarladığı son yapım. Oyunda 100 oyuncu bir uçakla mevcut haritalar üzerinden geçiyor ve istediği yere paraşütle atlıyor.

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Haberler Teknoloji PUBG Mobile'da müthiş güncelleme... PUBG ölüm maçıyla rekabet iyice ortaya çıkacak!
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