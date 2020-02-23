Uygun fiyatlı telefonları öğrenmek isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle şu günlerde 2 bin 300 TL altı fiyatla satılan telefonları öğrenmek istiyor. Yazımızın içerisinde Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun fiyatı telefonların listesini sizin için derledik. İşte uygun fiyatlarla satılan telefonların listesi... Akıllı telefonlar, cep telefonlarına kıyasla çok daha işlevsel, kullanım olanağı geniş cihazlardır, şuan günümüzün bir akıllı telefonu, 2 yıl öncesinin bilgisayarlarından daha hızlı çalışmakta diyebiliriz.

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