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Mobile'da dengeleri değiştirecek güncelleme yolda! Ölüm maçıyla rekabet iyice kızışacak

PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla dünya genelinde sevilen 'battle royale' tarzı oyunları arasında yer alıyor. Oyunun yapımcı firması tarafından yapılan güncellemeler Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. PUBG'de 11. sezon çok yakında sona erecek. PUBG 12. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. PUBG Mobile'da dengeleri değiştirecek güncelleme geliyor. İşte merak edilen detaylar

  • Teknoloji
  • 19.02.2020 17:00
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 17:00
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PUBG Mobile'da dengeleri değiştirecek güncelleme!

PUBG tarafından yapılan güncellemeler oyunun meraklıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapılan her güncellemeyle birçok yeni özellik ve envanter oyuna ekleniyor. PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için heyecanlı bekleyiş başladı. 12. sezonu heyecanla bekleyen milyonlarca kişi oyuna eklenecek özellikler hakkında bilgi edinmek istiyor.

ÖLÜM MAÇI (TEAM DEATHMATCH)

PUBG Ölüm Maçı favori haritalardan oluşturulan 7 alana 8v8 savaşları getirecek. Oyunda avaşa dönmenin getirdiği aksiyon ve eğlence iç içe yer alacak. Enerji çubuğu Ölüm Maçında farklı bir şekilde işler; öldürmeler ve asistler enerji çubuğunuzu doldurur ve 5 saniye boyunca hasar almadıktan sonra, sağlığınız yenilenmeye başlarken, enerji çubuğunuzu da tüketir.

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