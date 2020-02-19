PUBG tarafından yapılan güncellemeler oyunun meraklıları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapılan her güncellemeyle birçok yeni özellik ve envanter oyuna ekleniyor. PUBG'de 11. sezonun sona ermesi için heyecanlı bekleyiş başladı. 12. sezonu heyecanla bekleyen milyonlarca kişi oyuna eklenecek özellikler hakkında bilgi edinmek istiyor.

ÖLÜM MAÇI (TEAM DEATHMATCH)

PUBG Ölüm Maçı favori haritalardan oluşturulan 7 alana 8v8 savaşları getirecek. Oyunda avaşa dönmenin getirdiği aksiyon ve eğlence iç içe yer alacak. Enerji çubuğu Ölüm Maçında farklı bir şekilde işler; öldürmeler ve asistler enerji çubuğunuzu doldurur ve 5 saniye boyunca hasar almadıktan sonra, sağlığınız yenilenmeye başlarken, enerji çubuğunuzu da tüketir.