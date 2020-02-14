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  • 14.02.2020 21:08
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 21:08

2 bin 220 TL altı uygun fiyatla satılan Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu telefonlar hangileri?

Yeni telefon almak isteyen binlerce kişi uygun fiyatla satılan telefonları araştırıyor. Belirli tarihler aralığında telefon üreten firmalar birbirinden farklı donanımı olan akıllı telefonları satışa sunuyor. Yazımızda son dönemlerde 2200 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun telefonlar listesi ve fiyatları...

Günümüzde milyonlarca akıllı telefon kullanan kişi cihazı özellikle donanımsal eskidiğinde yeni telefon almak için araştırmalara başlıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de uygun donanıma sahip akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce kişi 2 bin 220 TL altı uygun fiyatla satılan telefonları merak ediyor. İşte Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu telefon listesi

2 BİN 220 TL ALTI FİYATLA SATILAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

2 BİN 480 TL ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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