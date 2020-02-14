Günümüzde milyonlarca akıllı telefon kullanan kişi cihazı özellikle donanımsal eskidiğinde yeni telefon almak için araştırmalara başlıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de uygun donanıma sahip akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce kişi 2 bin 220 TL altı uygun fiyatla satılan telefonları merak ediyor. İşte Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu telefon listesi

2 BİN 220 TL ALTI FİYATLA SATILAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

2 BİN 480 TL ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP

Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi

4 GB RAM

Pil Gücü 4000 mAh

Ekran Boyutu 6,3 inç

Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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