Günümüzde milyonlarca akıllı telefon kullanan kişi cihazı özellikle donanımsal eskidiğinde yeni telefon almak için araştırmalara başlıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de uygun donanıma sahip akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce kişi 2 bin 220 TL altı uygun fiyatla satılan telefonları merak ediyor. İşte Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu telefon listesi
2 BİN 220 TL ALTI FİYATLA SATILAN TELEFONLAR HANGİLERİ?
2 BİN 480 TL ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL
Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Diğer marka akıllı telefonlar için bir sonraki sayfaya geçiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.