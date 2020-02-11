WhatsApp'tan nasıl para kazanılır? Whatsapp para kazanma yöntemleri oldukça merak ediliyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın para kazanmak için kullanacağı yöntemi açıkladı. Popülaritesine rağmen bir gelir modeli geliştiremeyen WhatsApp, 2009 yılında 0.99 dolarlık bir ücret karşılığında kullanılabiliyorken, 2014 yılında 22 milyar dolarlık bir anlaşma üzerine Facebook'a satılmasıyla birlikte tamamen ücretsiz hale gelmişti.

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