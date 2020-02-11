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  • 11.02.2020 16:24
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 16:24

'tan nasıl para kazanılır? İşte Whatsapp para kazanma yöntemleri

Facebook'un bünyesine katılan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması 'ın toplamda 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz. Kısa vadede gelir elde edebilmek adına yeni bir proje üstünde çalışan Facebook'un kurucusu ve CEO'su 'in yaptığı açıklama doğrultusunda, WhatsApp'ın para kazanma yöntemi belli oldu.

WhatsApp'tan nasıl para kazanılır?

WhatsApp'tan nasıl para kazanılır? Whatsapp para kazanma yöntemleri oldukça merak ediliyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın para kazanmak için kullanacağı yöntemi açıkladı. Popülaritesine rağmen bir gelir modeli geliştiremeyen WhatsApp, 2009 yılında 0.99 dolarlık bir ücret karşılığında kullanılabiliyorken, 2014 yılında 22 milyar dolarlık bir anlaşma üzerine Facebook'a satılmasıyla birlikte tamamen ücretsiz hale gelmişti.

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